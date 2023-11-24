В Петербурге на выходных будет самый холодный день с начала осени

Posted 24 ноября 2023, 13:05
Published 24 ноября 2023, 13:05
Modified 24 ноября 2023, 13:12
Updated 24 ноября 2023, 13:12
В субботу, 25 ноября, погода почти не изменится по сравнению с пятницей, но станет немного холоднее. Ночью ожидается от –8 до –10 градусов, также возможен туман. Днем будет небольшой снег и температура опустится до минус 8 градусов. Порывы ветра достигнут шести метров в секунду.
В воскресенье прекратится снегопад и выглянет солнце благодаря антициклону, но морозы усилятся, и 26 ноября станет самым холодным днем с начала осени», — пишет «Фонтанка».
Отмечается, что ночью температура опустится до -13 градусов, а днем ожидается от –8 до –10 градусов. Ветер сместится на юго-восток со скоростью 2–7 м/с.
Добавим, что в начале следующей недели начнется сезон снегопада и сохранятся заморозки. Осадки будут выпадать в течение нескольких дней.