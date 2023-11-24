В Петербурге на выходных будет самый холодный день с начала осени

В субботу, 25 ноября, погода почти не изменится по сравнению с пятницей, но станет немного холоднее. Ночью ожидается от –8 до –10 градусов, также возможен туман. Днем будет небольшой снег и температура опустится до минус 8 градусов. Порывы ветра достигнут шести метров в секунду.



В воскресенье прекратится снегопад и выглянет солнце благодаря антициклону, но морозы усилятся, и 26 ноября станет самым холодным днем с начала осени», — пишет «Фонтанка».