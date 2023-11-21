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Posted 21 ноября 2023, 16:11

Published 21 ноября 2023, 16:11

Modified 21 ноября 2023, 16:13

Updated 21 ноября 2023, 16:13

В Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности из-за непогоды на четверг

В Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности из-за непогоды на четверг

21 ноября 2023, 16:11
Фото: 1MI.
В этот день ночью и в первой половине дня ожидаются сильный ветер, снег и метель, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

«Желтый» уровень опасности означает потенциально опасную погоду.

«По информации Росгидрометцентра, с 3 часов до 12 часов 23 ноября на территории Санкт-Петербурга объявлен „желтый“ уровень опасности из-за погодных условий. В этот период ожидается сильный ветер до 15-18 метров в секунду, сильный снег, местами метель», — отмечается в сообщении.

В этой связи городские власти просят водителей по возможности воздержаться от поездок из-за риска ДТП, пешеходам также рекомендуется соблюдать осторожность.

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