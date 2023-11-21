В Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности из-за непогоды на четверг

Posted 21 ноября 2023, 16:11
Published 21 ноября 2023, 16:11
Modified 21 ноября 2023, 16:13
Updated 21 ноября 2023, 16:13
«Желтый» уровень опасности означает потенциально опасную погоду.
«По информации Росгидрометцентра, с 3 часов до 12 часов 23 ноября на территории Санкт-Петербурга объявлен „желтый“ уровень опасности из-за погодных условий. В этот период ожидается сильный ветер до 15-18 метров в секунду, сильный снег, местами метель», — отмечается в сообщении.
В этой связи городские власти просят водителей по возможности воздержаться от поездок из-за риска ДТП, пешеходам также рекомендуется соблюдать осторожность.