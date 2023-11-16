newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 ноября 2023, 09:26

Published 16 ноября 2023, 09:26

Modified 16 ноября 2023, 09:29

Updated 16 ноября 2023, 09:29

В Санкт-Петербурге задержали экс-президента пивоваренной компании «Балтика»

В Санкт-Петербурге задержали экс-президента пивоваренной компании «Балтика»

16 ноября 2023, 09:26
Фото: 1MI.
В Санкт-Петербурге задержали экс-президента компании «Балтика» Дениса Шерстенникова по делу о мошенничестве, сообщает «Фонтанка».

По информации издания, также задержан вице-президент Антон Рогачевский. Говорится, что силовики заинтересовались и юристом компании, но та уехала в Европу.

«С начала недели в пивоваренной компании провели более 10 обысков, также оперативные мероприятия прошли и дома у представителей организации. Задержали двух топ-менеджеров», — уточнило издание.

Добавим, что никакой официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее стало известно, что «Балтика» является частью Carlsberg Group, но сейчас ее доли находятся во временном управлении Росимущества.

Читайте также:
Обыски проходят на пивоваренном заводе в Санкт-Петербурге с 14 ноября
#Илья Протвинов#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика