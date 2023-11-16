В Санкт-Петербурге задержали экс-президента пивоваренной компании «Балтика»

Posted 16 ноября 2023, 09:26
Published 16 ноября 2023, 09:26
Modified 16 ноября 2023, 09:29
Updated 16 ноября 2023, 09:29
По информации издания, также задержан вице-президент Антон Рогачевский. Говорится, что силовики заинтересовались и юристом компании, но та уехала в Европу.
«С начала недели в пивоваренной компании провели более 10 обысков, также оперативные мероприятия прошли и дома у представителей организации. Задержали двух топ-менеджеров», — уточнило издание.
Добавим, что никакой официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее стало известно, что «Балтика» является частью Carlsberg Group, но сейчас ее доли находятся во временном управлении Росимущества.