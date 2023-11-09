Стали известны легкие способы перестать волноваться

Постепенная экспозиция к ситуациям, вызывающим страх, может помочь адаптироваться и преодолеть боязнь. Помните, что поддержка близких и друзей может быть ценной в этом процессе. Если страх слишком сильный или мешает вести нормальную жизнь, обратитесь за профессиональной помощью к психологу или психиатру. Постоянное обучение и развитие в области управления страхом также могут помочь вам справляться с ним более эффективно.