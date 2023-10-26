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Posted 26 октября 2023, 16:24

Published 26 октября 2023, 16:24

Modified 26 октября 2023, 16:26

Updated 26 октября 2023, 16:26

Любопытная ворона проклевала дыру в московскую квартиру и напугала жильцов (ВИДЕО)

Любопытная ворона проклевала дыру в московскую квартиру и напугала жильцов (ВИДЕО)

26 октября 2023, 16:24
Фото: 1MI.
В Ясенево пернатая смогла каким-то образом проклевать стену и через вентиляцию проникла на кухню, сообщает Shot.

Увидев ворону, семья от неожиданности не на шутку испугалась. Птица, видимо, тоже, но вылететь в комнату она не смогла — помешал кухонный шкаф. Чтобы ее вызволить, пришлось вызывать спасателей. Птицу достали и выпустили на улицу через окно.

Отметим, орнитологи считают ворон одними из самых умных представителей животного мира на Земле. Утверждается, что их можно научить считать до пяти. Они также способны пользоваться палочками, чтобы выковыривать насекомых из трухлявых пней. И даже наращивать длину таких палочек, чтобы дотянуться до дальней точки.

Также считается, что у ворон отличная память на лица и они могут злиться на конкретных людей. Интересно, обижали ли эту ворону те, в чью квартиру она проникла?

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#Елена Земскова#Видео#Происшествия#Спасатели#Ворона#Жильцы#Ясенево#Орнитологи
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