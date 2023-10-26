Любопытная ворона проклевала дыру в московскую квартиру и напугала жильцов (ВИДЕО)

Отметим, орнитологи считают ворон одними из самых умных представителей животного мира на Земле. Утверждается, что их можно научить считать до пяти. Они также способны пользоваться палочками, чтобы выковыривать насекомых из трухлявых пней. И даже наращивать длину таких палочек, чтобы дотянуться до дальней точки.