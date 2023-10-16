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Posted 16 октября 2023, 18:24

Published 16 октября 2023, 18:24

Modified 16 октября 2023, 18:26

Updated 16 октября 2023, 18:26

Упавшая в Неву с моста девушка выжила

Упавшая в Неву с моста девушка выжила

16 октября 2023, 18:24
Фото: 1MI.
В Санкт-Петербурге девушка сорвалась с Троицкого моста в реку, это заметили прохожие и вовремя вызвали спасателей, сообщает «Фонтанка».

Пострадавшую удалось вытащить из воды, она оказалась жива, но ей потребовалась врачебная помощь. Подробности состояния девушки на данный момент не известны, как и то упала ли она с моста случайно или это были преднамеренные действия.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

В сентябре в Центральном районе Петербурга едва не утонула местная жительница, которая упала с моста через Лебяжью канавку в Неву около Летнего сада. На ее счастье это заметил проезжавший мимо таксист. Он бросил в помощь женщине буксировочный трос, а оказавшийся неподалеку еще один мужчина с прогулочного катера кинул ей спасательный круг. В итоге капитан судна поднял пострадавшую на борт.

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#Происшествия#Санкт-Петербург#Троицкий мост#Спасатели#Происшествие#Летний сад#Центральный район#Лебяжья канавка#Буксировочный трос#Спасательный круг
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