Упавшая в Неву с моста девушка выжила

Posted 16 октября 2023, 18:24
Published 16 октября 2023, 18:24
Modified 16 октября 2023, 18:26
Updated 16 октября 2023, 18:26
Пострадавшую удалось вытащить из воды, она оказалась жива, но ей потребовалась врачебная помощь. Подробности состояния девушки на данный момент не известны, как и то упала ли она с моста случайно или это были преднамеренные действия.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
В сентябре в Центральном районе Петербурга едва не утонула местная жительница, которая упала с моста через Лебяжью канавку в Неву около Летнего сада. На ее счастье это заметил проезжавший мимо таксист. Он бросил в помощь женщине буксировочный трос, а оказавшийся неподалеку еще один мужчина с прогулочного катера кинул ей спасательный круг. В итоге капитан судна поднял пострадавшую на борт.