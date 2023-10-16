Упавшая в Неву с моста девушка выжила

В сентябре в Центральном районе Петербурга едва не утонула местная жительница, которая упала с моста через Лебяжью канавку в Неву около Летнего сада. На ее счастье это заметил проезжавший мимо таксист. Он бросил в помощь женщине буксировочный трос, а оказавшийся неподалеку еще один мужчина с прогулочного катера кинул ей спасательный круг. В итоге капитан судна поднял пострадавшую на борт.