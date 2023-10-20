Стали известны подробности развода рэпера Гуфа с женой

В начале этого года Гуф объявил о разрыве отношений с Юлией Королевой, но фанаты надеялись, что пара сможет преодолеть трудности и сохранить семью. Издание пишет, что сегодня было официально объявлено о разводе.



«Девушка подала заявление на развод, но попросила три месяца для возможности помириться. Однако за этот период супругам не удалось сохранить отношения, и сегодня им были выданы документы о расторжении брака», — сказано в сообщении.



Отмечается, что об иске на алименты пока нет информации, так как они договорились в этом вопросе между собой.



Напомним, что Гуф и Юлия поженились зимой 2021 года.