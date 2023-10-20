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Posted 20 октября 2023, 16:05

Published 20 октября 2023, 16:05

Modified 20 октября 2023, 16:09

Updated 20 октября 2023, 16:09

Стали известны подробности развода рэпера Гуфа с женой

Стали известны подробности развода рэпера Гуфа с женой

20 октября 2023, 16:05
Фото: 1MI.
Известный рэпер Гуф развелся со своей супругой Юлией Королевой, родившей ему дочь, сообщает Starhit.

В начале этого года Гуф объявил о разрыве отношений с Юлией Королевой, но фанаты надеялись, что пара сможет преодолеть трудности и сохранить семью. Издание пишет, что сегодня было официально объявлено о разводе.

«Девушка подала заявление на развод, но попросила три месяца для возможности помириться. Однако за этот период супругам не удалось сохранить отношения, и сегодня им были выданы документы о расторжении брака», — сказано в сообщении.

Отмечается, что об иске на алименты пока нет информации, так как они договорились в этом вопросе между собой.

Напомним, что Гуф и Юлия поженились зимой 2021 года.

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#Илья Протвинов#Общество#Семья#Гуф#Юлия Королева#Развод#Алименты
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