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Posted 14 марта 2021, 11:35

Published 14 марта 2021, 11:35

Modified 15 сентября 2022, 22:07

Updated 15 сентября 2022, 22:07

Трёхлетний ребёнок, оставшийся без присмотра, выпал из окна и погиб

14 марта 2021, 11:35
Москитная сетка в окне на шестом этаже не спасла ребёнка от падения.

Ранним вечером субботы, 13 марта 2021 года, на Выборгской улице в Петербурге произошла трагедия. Там из окна шестого этажа выпал трёхлетний ребёнок. Маленький мальчик, игравший в комнате с двумя сиблингами, по недосмотру семьи забрался на окно.

Как нередко случается в подобных трагических историях, на приоткрытом окне была москитная сетка, которая не спасла ребёнка от падения. Скорую помощь вызвал местный житель, который увидел трёхлетнего мальчика лежащим под окнами дома.

До поздднего вечера вызванные на место происшествия врачи пытались спасти ребёнка, получившего многочисленные травмы, однако их усилия не принесли результата. Мальчик погиб.

Как удалось выяснить следователям, в момент трагедии отец и мать ребенка (предприниматель и домохозяйка) находились на кухне, а трое детей играли в комнате. Примчавшись из кухни на крики, шокированные родители обнаружили распахнутое окно.

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