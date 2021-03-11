Петербуржцы массово отправились в тату-салоны

С наступлением весны клиентов в тату-салонах Петербурга стало больше, пишет «Деловой Петербург». Впереди лето и желающие похвастаться новой татуировкой хотят, чтобы рисунок на коже успел зажить к этому времени и не доставлял хлопот. Повлияла на растущий спрос и пандемия: год назад из-за коронавирусных ограничений поход в салон был невозможен.