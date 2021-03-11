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Posted 11 марта 2021, 07:50

Published 11 марта 2021, 07:50

Modified 15 сентября 2022, 22:07

Updated 15 сентября 2022, 22:07

Петербуржцы массово отправились в тату-салоны

11 марта 2021, 07:50
В Северной столице вырос спрос на услуги мастеров тату.

С наступлением весны клиентов в тату-салонах Петербурга стало больше, пишет «Деловой Петербург». Впереди лето и желающие похвастаться новой татуировкой хотят, чтобы рисунок на коже успел зажить к этому времени и не доставлял хлопот. Повлияла на растущий спрос и пандемия: год назад из-за коронавирусных ограничений поход в салон был невозможен.

Мастера салонов в Петербурге признаются, что некоторые клиенты хотят сделать тату на тему COVID-19. Что касается моды, то в тренде минимализм – контурный рисунок без теней. Однако цветные татуировки тоже не теряют популярность.

Стоимость на услуги тату-мастера в Петербурге колеблется от четырех до десяти тысяч рублей. В частности, цена зависит от техники, в которой работает мастер.

Несмотря на то, что клиенты вновь пошли в тату-салоны, мастера отмечают, что люди переживают из-за денег. Особенно это касается студентов. Многие во время пандемии лишились работы и теперь внимательнее следят за расходами.

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