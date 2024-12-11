Шоу «Голос» встречает нового наставника: Хибла Герзмава

Posted 11 декабря, 11:40
Published 11 декабря, 11:40
Modified 11 декабря, 11:45
Updated 11 декабря, 11:45
Одним из ключевых изменений станет появление нового члена жюри — оперной певицы Хиблы Герзмава, которая привнесет в проект свежие эмоции. Она станет частью команды опытных наставников — Басты, Полины Гагариной и Антона Беляева.
По словам Хиблы, истинный артист должен уметь исполнять произведения различных жанров и добиваться успеха в каждом из них, что возможно только благодаря правильной вокальной подготовке. Она советует развивать голосовую гибкость, ощущать эстетику музыки, прислушиваться к себе и выбирать подходящий стиль и репертуар. Об этом пишет «Общественная служба новостей».
Полина Гагарина с радостью ожидает начала нового сезона, который для нее станет особенным, так как она уже десять лет является наставником. Ведущей вновь будет Яна Чурикова.
Известно, что в открытых кастингах приняли участие более ста вокалистов, как профессионалов, так и любителей. На этапе слепых прослушиваний жюри выберет 48 участников для формирования четырех команд. Кроме того, каждый из членов жюри будут иметь возможность защищать своих артистов, используя кнопку блокировки. В новом сезоне «Голоса» выступят талантливые исполнители не только из России, но и из других стран, в том числе из Китая.