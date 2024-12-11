Шоу «Голос» встречает нового наставника: Хибла Герзмава

Известно, что в открытых кастингах приняли участие более ста вокалистов, как профессионалов, так и любителей. На этапе слепых прослушиваний жюри выберет 48 участников для формирования четырех команд. Кроме того, каждый из членов жюри будут иметь возможность защищать своих артистов, используя кнопку блокировки. В новом сезоне «Голоса» выступят талантливые исполнители не только из России, но и из других стран, в том числе из Китая.