Повезёт в конце: больше половины петербуржцев верят в новогоднее чудо

Везет чаще всего кому-то другому, считают 63% респондентов. 39% участников исследования рассказали, что имеют всего одного-двух друзей, которым постоянно сопутствует удача, а пятая часть (22%) знают трёх и более везунчиков. При этом в половине случаев (50%) удача хоть раз помогала жителям Санкт-Петербурга избегать неприятностей или без труда выходить из сложных жизненных ситуаций. Чаще всего везло жителям столицы — 40% москвичей верят, что удача на их стороне. В топ-3 «удачливых» городов вошли также Казань и Краснодар — где доля жителей, которые верят в чудо и удачу, достигает 32%.