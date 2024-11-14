Найди своего доктора: петербуржцы рассказали о сложностях при поиске врача

В то же время поиск врача для лечения сложных заболеваний зачастую занимает гораздо больше времени — в среднем около полутора месяцев. Каждый четвертый респондент отмечал, что на поиск подходящего доктора у него уходило 1-2 месяца, каждый шестой — 2-3 месяца, а еще 12% не могли найти врача дольше трех месяцев.