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Posted 14 ноября, 10:27

Published 14 ноября, 10:27

Modified 14 ноября, 10:27

Updated 14 ноября, 10:27

Найди своего доктора: петербуржцы рассказали о сложностях при поиске врача

Найди своего доктора: петербуржцы рассказали о сложностях при поиске врача

14 ноября 2024, 10:27
Сарафанное радио — самый популярный способ поиска врачей среди петербуржцев. Но даже рекомендации не всегда позволяют найти врача в короткий срок. Каждый пятый житель Санкт-Петербурга сталкивался с ситуацией, когда поиск специалиста для лечения заболевания затягивался на два или более месяцев.

И для каждого четвертого затяжной поиск оборачивался ухудшением его состояния, выяснила Группа Ренессанс Страхование, опросив свыше 1,5 тыс. россиян, проживающих в городах-миллионниках, в том числе жителей Санкт-Петербурга.

Как показал опрос, у большинства поиск врача для первичных консультаций занимает в среднем неделю. Большинство респондентов — 38% — ищут врача по рекомендациям. Каждый пятый (23%) обращается в клинику, которой доверяет; 19% обращаются за рекомендацией к другим врачам, а 15% ориентируются на отзывы на специализированных площадках.

В то же время поиск врача для лечения сложных заболеваний зачастую занимает гораздо больше времени — в среднем около полутора месяцев. Каждый четвертый респондент отмечал, что на поиск подходящего доктора у него уходило 1-2 месяца, каждый шестой — 2-3 месяца, а еще 12% не могли найти врача дольше трех месяцев.

Каждый шестой респондент, страдавший каким-либо сложным заболеванием, сменил двоих специалистов, прежде чем найти того, кто стал его основным врачом для дальнейшего лечения. 26% — троих, а 16% — больше трех. Из числа этих участников опроса почти каждый четвертый опрошенный (24%) отметил, что затяжной поиск врача оборачивался усугублением его состояния.

Сложнее всего респондентам было найти подходящего невролога (36%), эндокринолога (35%) и онколога (33%). На четвертом месте гинекологи (32%) и кардиологи (29%). На пятом — стоматологи (21%).

Из числа участников опроса, для которых поиск врача для лечения сложного заболевания оказался затяжным, большинство — 30% — нашли доктора по рекомендациям знакомых, 25% — благодаря советам других врачей, 14% — благодаря специализированным сайтам, 9% — благодаря отзывам в интернете, а 6% найти врача помогли непосредственно в поликлинике либо клинике.

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