На форуме ОП «Сообщество» обсудили ограничение доступа подростков к сигаретам, вейпам

Posted 2 ноября, 13:59
Published 2 ноября, 13:59
Modified 2 ноября, 14:30
Updated 2 ноября, 14:30
Производители продовольственных товаров, продавцы, представители государственных органов власти и некоммерческих организаций обсудили пути объединения усилий для преодоления существующих вызовов — распространения нелегальной продукции, доступности товаров ограниченного оборота для несовершеннолетних и ряда прочих — с целью укрепления общей продовольственной безопасности в стране.
Комментируя тему сохраняющейся доступности вейпов и сигарет для подростков, Анна Сорочинская, исполнительный директор межрегиональной общественной организации «Общественный Совет по проблеме подросткового курения», сообщила: «Ключевым вызовом, связанным с реальным ограничением доступа несовершеннолетних к табачной и никотинсодержащей продукции остается обеспечение контроля за исполнением действующих ограничительных норм. Их достаточно, они актуальны и действенны. Более того, значительная часть участников рынка их уже выполняет, но для достижения их полного внедрения важно обновить подходы к проведению контрольно-надзорных мероприятий. Например, предоставить Роспотребнадзору возможность инициировать дела об административных нарушениях при наличии достаточных доказательных данных от общественных организаций, предварительно установив их необходимый перечень».
Екатерина Бобылева, представитель Управления санитарного благополучия населения Роспотребнадзора отметила, что, несмотря на существование актуальных ограничений на контрольно-надзорные мероприятия, остаются доступными эффективные инструменты, включая контроль за маркировкой. «По результатам надзорных мероприятий должностные лица Роспотребнадзора принимают действенные меры, в том числе, до приостановки деятельности предприятия и отзыва деклараций», — подчеркнула она.
По ее словам, Роспотребнадзор рассматривает всю информацию, поступающую от общественных организаций, и принимает необходимые меры в рамках существующих полномочий.
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В текущем году форумы прошли в Якутске, Воронеже, Самаре и Вологде. Итоговый форум в Москве завершает годовую кампанию.