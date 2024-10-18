Музыка в кино: Россияне назвали самые запоминающиеся кинохиты

Posted 18 октября, 17:47
Published 18 октября, 17:47
Modified 18 октября, 17:49
Updated 18 октября, 17:49
Как сообщает «Газета.Ru», 23% опрошенных отметили именно эту мелодию как наиболее запоминающуюся. Среди зарубежных композиций на первом месте находится My Heart Will Go On, исполненная американской певицей Селин Дион для фильма «Титаник» (29%).
Более 40% россиян утверждают, что музыка для них имеет значительное значение для восприятия кино. Ностальгические произведения вызывают у зрителей самые сильные чувства (50%), за ними следуют лирические (26%) и эпические (25%).
Хотя 38% опрошенных не смогли назвать своего любимого композитора, 13% вспомнили имя Ханса Циммера, сочинившего музыки к «Дюне» и «Гладиатору». Были также упомянуты Джон Уильямс (11%) — композитор «Гарри Поттера» и «Звёздных войн», а также Джеймс Хорнер (9%), известный благодаря «Титанику» и «Аватару».
Среди популярных музыкальных жанров в кино выделяются рок-композиции (29%), например, музыка Вячеслава Бутусова из «Брата», симфонические произведения (21%) и ретро.