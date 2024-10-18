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Posted 18 октября, 17:47

Published 18 октября, 17:47

Modified 18 октября, 17:49

Updated 18 октября, 17:49

Музыка в кино: Россияне назвали самые запоминающиеся кинохиты

Музыка в кино: Россияне назвали самые запоминающиеся кинохиты

18 октября 2024, 17:47
Фото: Изображение Midjourney
Согласно результатам проведенного опроса, россияне выбрали музыкальное произведение «Я спросил у ясеня», написанное Микаэлем Таривердиевым для комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!», в качестве самой знаковой мелодии в российском кино.

Как сообщает «Газета.Ru», 23% опрошенных отметили именно эту мелодию как наиболее запоминающуюся. Среди зарубежных композиций на первом месте находится My Heart Will Go On, исполненная американской певицей Селин Дион для фильма «Титаник» (29%).

Более 40% россиян утверждают, что музыка для них имеет значительное значение для восприятия кино. Ностальгические произведения вызывают у зрителей самые сильные чувства (50%), за ними следуют лирические (26%) и эпические (25%).

Хотя 38% опрошенных не смогли назвать своего любимого композитора, 13% вспомнили имя Ханса Циммера, сочинившего музыки к «Дюне» и «Гладиатору». Были также упомянуты Джон Уильямс (11%) — композитор «Гарри Поттера» и «Звёздных войн», а также Джеймс Хорнер (9%), известный благодаря «Титанику» и «Аватару».

Среди популярных музыкальных жанров в кино выделяются рок-композиции (29%), например, музыка Вячеслава Бутусова из «Брата», симфонические произведения (21%) и ретро.

#Вадим Назаров#Общество#Музыка#Кино
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