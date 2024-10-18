Музыка в кино: Россияне назвали самые запоминающиеся кинохиты

Хотя 38% опрошенных не смогли назвать своего любимого композитора, 13% вспомнили имя Ханса Циммера, сочинившего музыки к «Дюне» и «Гладиатору». Были также упомянуты Джон Уильямс (11%) — композитор «Гарри Поттера» и «Звёздных войн», а также Джеймс Хорнер (9%), известный благодаря «Титанику» и «Аватару».