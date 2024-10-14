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Posted 14 октября, 06:30

Published 14 октября, 06:30

Modified 14 октября, 06:30

Updated 14 октября, 06:30

Топ-5 мест, которые стоит первым делом посетить в Питере

Топ-5 мест, которые стоит первым делом посетить в Питере

14 октября 2024, 06:30
Фото: 1MI
Петербург называют Городом трех революций, городом на Неве, а также Северной и, главное, культурной столицей Российской Федерации. Вот почему мы подобрали для вас несколько уникальных музеев и один театр, с которых стоит начать знакомство с городом.

«Эрмитаж»

Визитная карточка города — Эрмитаж — является настоящей сокровищницей мирового искусства. Обойти музей целиком не удастся даже за неделю, поэтому рекомендуем предварительно выбрать тематические залы с учетом ваших интересов.

Если вы хотите насладиться шедеврами искусства в относительно спокойной обстановке, для визита лучше выбрать утренние часы или час перед закрытием, пишет sputnik8.

Пройтись по помещениям Зимнего дворца можно в любое время года.

Кунсткамера

Любители диковинок, конечно, наслышаны о легендарной Кунсткамере — первом петербургском и старейшем российском музее, созданном Петром I.

В экспозициях есть уникальные предметы, повествующие о древнейших временах, народах, традициях и культуре России в разное время. А в музее редкостей хранится подборка уникальных видов оружия, книг, природных ископаемых и анатомические препараты, демонстрирующие аномалии развития человека и животных.

Русский музей

В Михайловском дворце и корпусе Бенуа Русского музея в общей сложности хранится 400 000 экспонатов, позволяющих пополнить багаж знаний в области истории искусства. Музей удостоен титула крупнейшего в мире музея русского искусства.

Петропавловская крепость

С «Петропавловки» началась история города на Неве. Крепость, выросшая на берегу Заячьего острова, стала впоследствии сердцем исторического центра Санкт-Петербурга и известной туристической локацией. Прогуляться по территории крепости можно в любое время года.

Мариинский театр

Если вы впервые прибыли в Санкт-Петербург, то для лучшего завершения туристического дня в городе мы рекомендуем вам посетить еще одну его визитную карточку — Мариинский театр.

На подмостки этого театра, существующего уже два столетия, выходили легендарные Федор Шаляпин и Матильда Кшесинская. До революции театр могли посетить только самые знатные персоны, а после — он распахнул свои двери для всех желающих познакомиться с классическими спектаклями и оперными постановками.

#Олеся Никора#Туризм#Санкт-Петербург#Турист#Все материалы авторов#Досуг#Достопримечательности#Туристы
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