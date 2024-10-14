Топ-5 мест, которые стоит первым делом посетить в Питере

Петербург называют Городом трех революций, городом на Неве, а также Северной и, главное, культурной столицей Российской Федерации. Вот почему мы подобрали для вас несколько уникальных музеев и один театр, с которых стоит начать знакомство с городом.

«Эрмитаж» Визитная карточка города — Эрмитаж — является настоящей сокровищницей мирового искусства. Обойти музей целиком не удастся даже за неделю, поэтому рекомендуем предварительно выбрать тематические залы с учетом ваших интересов. Если вы хотите насладиться шедеврами искусства в относительно спокойной обстановке, для визита лучше выбрать утренние часы или час перед закрытием, пишет sputnik8. Пройтись по помещениям Зимнего дворца можно в любое время года. Кунсткамера Любители диковинок, конечно, наслышаны о легендарной Кунсткамере — первом петербургском и старейшем российском музее, созданном Петром I. В экспозициях есть уникальные предметы, повествующие о древнейших временах, народах, традициях и культуре России в разное время. А в музее редкостей хранится подборка уникальных видов оружия, книг, природных ископаемых и анатомические препараты, демонстрирующие аномалии развития человека и животных. Русский музей В Михайловском дворце и корпусе Бенуа Русского музея в общей сложности хранится 400 000 экспонатов, позволяющих пополнить багаж знаний в области истории искусства. Музей удостоен титула крупнейшего в мире музея русского искусства. Петропавловская крепость С «Петропавловки» началась история города на Неве. Крепость, выросшая на берегу Заячьего острова, стала впоследствии сердцем исторического центра Санкт-Петербурга и известной туристической локацией. Прогуляться по территории крепости можно в любое время года. Мариинский театр Если вы впервые прибыли в Санкт-Петербург, то для лучшего завершения туристического дня в городе мы рекомендуем вам посетить еще одну его визитную карточку — Мариинский театр. На подмостки этого театра, существующего уже два столетия, выходили легендарные Федор Шаляпин и Матильда Кшесинская. До революции театр могли посетить только самые знатные персоны, а после — он распахнул свои двери для всех желающих познакомиться с классическими спектаклями и оперными постановками.