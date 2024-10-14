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Posted 14 октября, 05:25

Published 14 октября, 05:25

Modified 14 октября, 05:28

Updated 14 октября, 05:28

Привет из будущего: избавиться от сухости и увлажнить кожу по последнему слову науки

Привет из будущего: избавиться от сухости и увлажнить кожу по последнему слову науки

14 октября 2024, 05:25
Фото: Изображение Midjourney
Ученые привлекают насекомых на службу индустрии красоты.

Откуда появился энтожир?

Энтомологический жир, называемый также липидами BSF, — синтезируют из личинок мухи Черная львинка, в биомассе которых содержится 30-50% жиров.

Исследование показали, что липиды BSF безопасны и гипоаллергенны. Данный компонент можно добавлять в средства для ухода за атопичной кожей, он рекомендован детям от 3-х лет, пишет woman.ru.

Из чего он состоит?

Церамиды, содержащиеся в энтожире, встраиваясь в структуру кожи способствуют ее уплотнению, глубоко увлажняют и питают;

Насыщенные карбоновые кислоты также увлажняют кожу, обеззараживают ее и заживляют повреждения;

Ненасыщенные карбоновые кислоты обладают питательными свойствами и способствуют активизации липидного обмена, удержанию влаги, а также уменьшению шелушения, раздражений и зуда.

Новый бренд из России

WEME — новый бренд отечественной косметики, использующий ценный энтомологический жир в составе научно разработанных косметических продуктов.

Косметика WEME — это натуральные средства, предназначенные для комплексного воздействия на кожу и помогающие в восстановлении структуры эпидермиса. Они обеспечивают увлажнение, питание и снятие раздражений, также способствуя регенерации и восстанавливая упругость кожи. Средства бренда помогают выровнять тон кожи и обеспечивают защиту от UVB-излучения.

WEME для рук и ног

Вряд ли кого-то радует ощущение стянутости и сухости кожи, часто приходящее вместе с осенними холодами. Применение косметики с энтожиром позволяет быстро и эффективно оздоровить эпидермис.

В продукции WEME содержится 10% липидов BSF, благодаря чему при применении кремов достигается восстановление его барьерных свойств и защита от агрессивного влияния внешней среды.

Кремы для рук и ног эффективно борются с сухостью кожи, интенсивно увлажняя и питая ее, избавляя от трещин и размягчая участки ороговения. При использовании кремов отмечается также снижение отеков и раздражений.

WEME для волос

Энтожир используется и при изготовлении средств по уходу за волосами. В линейке WEME есть восстанавливающая маска для волос, питающая и защищающая поврежденные, окрашенные, истонченные и вьющиеся волосы.

#Олеся Никора#Красота#Косметика#Все материалы авторов#Косметолог#Уход за кожей#Уход
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