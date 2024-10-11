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Posted 11 октября, 13:09

Published 11 октября, 13:09

Modified 11 октября, 13:11

Updated 11 октября, 13:11

Роботы из фантастики становятся реальностью: Илон Маск показал, каким будет наше будущее уже скоро!

Роботы из фантастики становятся реальностью: Илон Маск показал, каким будет наше будущее уже скоро!

11 октября 2024, 13:09
Фото: Tesla
Роботы из фантастики становятся реальностью: Илон Маск показал, каким будет наше будущее уже скоро!
Илон Маск презентовал свои новые проекты: беспилотные такси без руля и роботы-гуманоиды, способные выполнять бытовые задачи. Эти инновации, по его словам, изменят привычную жизнь уже в ближайшие годы.

Глава Tesla Илон Маск вновь удивил мир своими смелыми планами на будущее. На недавнем мероприятии в Калифорнии он раскрыл детали своей концепции «веселого и изобильного будущего», в котором беспилотные автомобили лишатся рулевого управления, а на улицах появятся роботы-гуманоиды, помогающие в быту. По словам Маска, это будущее станет реальностью уже в ближайшие несколько лет, хотя пока нет уверенности в точных сроках.

В ходе презентации были показаны изображения и модели беспилотных такси и Robovan — автономного транспортного средства, способного перевозить как людей, так и грузы. Маск рассказал, что такие технологии полностью изменят представления о транспорте, исключив необходимость в парковках.

Беспилотное такси TeslaБеспилотное такси Tesla
Беспилотное такси Tesla. Фото: Tesla
Беспилотное такси TeslaБеспилотное такси Tesla
Беспилотное такси Tesla. Фото: Tesla

Роботы-гуманоиды, которые также были представлены, смогут выполнять множество бытовых задач — от уборки и приготовления пищи до ухода за детьми и домашними животными. Их дизайн выполнен в футуристическом стиле, с отсылками к научной фантастике, в частности, к фильму «Бегущий по лезвию», однако Маск подчеркнул, что его версия будущего будет более оптимистичной.

Роботы-гуманоиды TeslaРоботы-гуманоиды Tesla
Роботы-гуманоиды Tesla. Фото: Tesla

Несмотря на амбициозные планы, Маск известен тем, что его прогнозы относительно сроков реализации часто оказываются слишком оптимистичными. Пять лет назад он обещал, что его роботакси появятся уже через год, но к сегодняшнему дню эта цель так и не достигнута. Тем не менее, инновации, такие как Blindsight — устройство, которое может вернуть зрение слепым людям, — доказывают, что даже самые смелые идеи Маска могут стать реальностью, пусть и с задержкой.

#Алина Ибрагимова#Технологии#Знаменитости#Все материалы авторов#Такси
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