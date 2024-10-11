Роботы из фантастики становятся реальностью: Илон Маск показал, каким будет наше будущее уже скоро!

Несмотря на амбициозные планы, Маск известен тем, что его прогнозы относительно сроков реализации часто оказываются слишком оптимистичными. Пять лет назад он обещал, что его роботакси появятся уже через год, но к сегодняшнему дню эта цель так и не достигнута. Тем не менее, инновации, такие как Blindsight — устройство, которое может вернуть зрение слепым людям, — доказывают, что даже самые смелые идеи Маска могут стать реальностью, пусть и с задержкой.