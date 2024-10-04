Жители Петербурга оценили справедливую стоимость платной медицины

«Есть вариант добровольного медицинского страхования, при котором застрахованный по ДМС оплачивает только небольшую часть стоимости медицинских услуг (франшизу, которая составляет обычно не более 15-20% от полной стоимости услуг клиники). Такие программы востребованы, поскольку их стоимость ниже, а качество наполнения такое же как у обычных программ ДМС,» — говорит управляющий директор по ДМС «Ренессанс страхование» Юлия Галаничева.