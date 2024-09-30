Как понять, что ресторан плохой? 12 «красных флажков» при выборе заведения

«Если вы заходите в ресторан и чувствуете, что в зале пахнет кухней, можете даже не садиться, а сразу уходить. Это лишний раз говорит о том, что это не сломанная вытяжка, а люди сэкономили на вас в первую очередь. Одно дело — если до вас иногда доносятся какие-то ароматы. А когда ты постоянно сидишь и пахнешь маслом, это непрофессионально и неуважительно к гостю».