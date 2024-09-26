Создай свой персональный стиль — как запомниться раз и навсегда

Никто, кроме тебя самой, не сможет лучше всего провести анализ твоей внешности. Подумай, насколько тебя устраивает твой внешний вид, что ты хочешь скрыть, а что подчеркнуть, стоит ли изменить прическу? Ответы на эти вопросы определят твой выбор стиля.