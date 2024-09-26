Создай свой персональный стиль — как запомниться раз и навсегда

Posted 26 сентября, 08:11
Published 26 сентября, 08:11
Modified 26 сентября, 08:13
Updated 26 сентября, 08:13
Никто, кроме тебя самой, не сможет лучше всего провести анализ твоей внешности. Подумай, насколько тебя устраивает твой внешний вид, что ты хочешь скрыть, а что подчеркнуть, стоит ли изменить прическу? Ответы на эти вопросы определят твой выбор стиля.
На этом этапе определи свой тип фигуры. Это важно при подборе одежды и фасона. Правильно подобранный фасон поможет скрыть недостатки, не увеличит объемы в тех местах, где их надо скрыть.
Подумай, какая одежда будет подходить именно твоему типу фигуры:
Теперь определяем свой цветотип. Какие оттенки тебе подходят больше — холодные или теплые, какие цвета гармонируют с твоим внешним видом?
Начни с базовых оттенков, они подходят практически всем и с ними легко составить любой гардероб. Затем добавь несколько ярких и нестандартных вещей — попробуй сочетать их с базовыми вещами.
Помни, что цвет и фасон должны гармонировать между собой и подчеркивать твою индивидуальность.
Начинаем экспериментировать с тканями. Интересный и нестандартный образ помогает создать фактурная ткань. Разные принты создают абсолютно разные образы: полоска, клетка, геометрические узоры — посмотри, что больше подходит твоей фигуре.
Индивидуальность образу придают детали. Обувь, головные уборы, аксессуары создают неповторимый стиль. Выбери, что откликается именно тебе.
Не копируй образы моделей, звезд, стритстайлеров, если они не соответствуют твоему цветотипу или типу фигуры. Ты должна чувствовать себя комфортно, иначе даже самые модные вещи и аксессуары не помогут сделать твой образ ярким и привлекательным.
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