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Posted 24 сентября, 09:26

Published 24 сентября, 09:26

Modified 24 сентября, 09:26

Updated 24 сентября, 09:26

Инфляция съедает деньги — как их сохранить: 3 выгодных и 2 невыгодных способа

Инфляция съедает деньги — как их сохранить: 3 выгодных и 2 невыгодных способа

24 сентября 2024, 09:26
Фото: Изображение Midjourney
Инфляция съедает деньги — как их сохранить: 3 выгодных и 2 невыгодных способа
В России растет инфляция, и деньги стремительно обесцениваются. Как же сохранить сбережения? Мы изучили самые популярные способы сохранения капитала в России и узнали, где советуют держать деньги эксперты.

Вклады

Это самый популярный в 2024 году среди россиян способ сбережения денег. Сейчас у банков довольно привлекательная ставка по депозитам — свыше 18% годовых. А в следующем году, считают специалисты, ставка может подскочить до 22% годовых. При этом экономисты прогнозируют, что доходность депозитов превысит инфляцию в несколько раз.

Единственный риск — банкротство банка. Но в России вклады до 1,4 млн рублей защищены системой страхования. То есть даже при банкротстве банка эту сумму возместит государство. Так что выгоднее разместить несколько вкладов в разных банках до суммы 1,4 млн рублей.

Золото

Еще один надежный актив, помогающий сохранить сбережения. Спрос на золото всегда растет при геополитических рисках, поэтому сейчас оно дорожает. С начала 2024 года золото подорожало на 20%, и специалисты считают, что это не предел.

Есть два надежных способа хранить сбережения в золоте:

  1. Обезличенный металлический счет — клиент покупает золото в банке, но металл не выдается на руки, а хранится на счете. Этот способ выгоден, поскольку на облагается НДС.
  2. Физическая покупка — золото выдается покупателю на руки в виде слитков или золотых монет. Этот способ самый популярный у россиян.
Спрос на золото всегда растет при геополитических рисках, поэтому сейчас оно дорожаетСпрос на золото всегда растет при геополитических рисках, поэтому сейчас оно дорожает
Спрос на золото всегда растет при геополитических рисках, поэтому сейчас оно дорожает. Фото: freepik.com

Доллары

Иностранная валюта всегда считалась одним из самых надежных способов сбережения у россиян. Особенно это касается долларов и евро. Эксперты ожидают, что к концу года курс доллара превысит 94 рубля, а в следующем году может достичь 96 рублей. Уже в конце лета спрос на доллар в России вырос в 2,5 раза.

Сберегать деньги в валюте можно в виде наличных либо поместив доллары на вклад. Но второй способ непопулярен — процентная ставка по вкладам в долларах довольна низкая. А вот наличные россияне скупают охотней.

Сберегать деньги в валюте можно в виде наличных либо поместив доллары на вкладСберегать деньги в валюте можно в виде наличных либо поместив доллары на вклад
Сберегать деньги в валюте можно в виде наличных либо поместив доллары на вклад. Фото: Изображение Midjourney

Криптовалюта и недвижимость

Специалисты советуют пока не пользоваться этими способами сохранения денег.

  • На рынке недвижимости временный застой, после отмены льготной ипотеки. Цены на недвижимость по-прежнему остаются высокими, поэтому сейчас недвижимость нельзя назвать выгодной инвестицией.
  • Сейчас рынок криптовалюты нестабилен. Если в первом полугодии стоимость биткоина возросла до 73 тыс. долларов, то в сентябре она резко опустилась до 55 тыс. долларов.
Сейчас рынок криптовалюты нестабиленСейчас рынок криптовалюты нестабилен
Сейчас рынок криптовалюты нестабилен. Фото: Изображение Midjourney
#Екатерина Непомнящая#Общество
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