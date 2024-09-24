Инфляция съедает деньги — как их сохранить: 3 выгодных и 2 невыгодных способа

Это самый популярный в 2024 году среди россиян способ сбережения денег. Сейчас у банков довольно привлекательная ставка по депозитам — свыше 18% годовых. А в следующем году, считают специалисты, ставка может подскочить до 22% годовых. При этом экономисты прогнозируют, что доходность депозитов превысит инфляцию в несколько раз.