Инфляция съедает деньги — как их сохранить: 3 выгодных и 2 невыгодных способа

Posted 24 сентября, 09:26
Published 24 сентября, 09:26
Modified 24 сентября, 09:26
Updated 24 сентября, 09:26
Это самый популярный в 2024 году среди россиян способ сбережения денег. Сейчас у банков довольно привлекательная ставка по депозитам — свыше 18% годовых. А в следующем году, считают специалисты, ставка может подскочить до 22% годовых. При этом экономисты прогнозируют, что доходность депозитов превысит инфляцию в несколько раз.
Единственный риск — банкротство банка. Но в России вклады до 1,4 млн рублей защищены системой страхования. То есть даже при банкротстве банка эту сумму возместит государство. Так что выгоднее разместить несколько вкладов в разных банках до суммы 1,4 млн рублей.
Еще один надежный актив, помогающий сохранить сбережения. Спрос на золото всегда растет при геополитических рисках, поэтому сейчас оно дорожает. С начала 2024 года золото подорожало на 20%, и специалисты считают, что это не предел.
Есть два надежных способа хранить сбережения в золоте:
Иностранная валюта всегда считалась одним из самых надежных способов сбережения у россиян. Особенно это касается долларов и евро. Эксперты ожидают, что к концу года курс доллара превысит 94 рубля, а в следующем году может достичь 96 рублей. Уже в конце лета спрос на доллар в России вырос в 2,5 раза.
Сберегать деньги в валюте можно в виде наличных либо поместив доллары на вклад. Но второй способ непопулярен — процентная ставка по вкладам в долларах довольна низкая. А вот наличные россияне скупают охотней.
Специалисты советуют пока не пользоваться этими способами сохранения денег.
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