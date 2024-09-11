Санкт-Петербург в списке лидеров по числу жителей, попадающих в пробки

Генеральный директор «МТС Юрент» Иван Туринге отметил, что россияне стали чаще использовать самокаты как транспортное средство, а не как развлечение. Он рассматривается в качестве альтернативы общественному или личному транспорту при поездках в магазин, в офис, до метро и так далее. По его словам, в разгар сезона в среднем подобные поездки составляют до 85% от общего количества, а пик активности приходится на период с 6 до 10 утра и с 5 до 10 вечера, когда люди либо едут на работу, либо возвращаются домой.