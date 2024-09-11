Санкт-Петербург в списке лидеров по числу жителей, попадающих в пробки

Posted 11 сентября, 13:25
Published 11 сентября, 13:25
Modified 11 сентября, 13:28
Updated 11 сентября, 13:28
Примечательно, что во время поездок в общественном транспорте попадает в пробки больше половины респондентов — 52%. При этом чаще всего о проблемах попадания автобусов и троллейбусов в заторы говорят жители Самары (20% опрошенных). Подобная проблема знакома москвичам (17%), новосибирцам (9%), екатеринбуржцам (9%) и казанцам (7%).
Девять процентов петербуржцев пожаловались на то, что дорога из одного пункта в другой занимает слишком много времени. О том же заявили москвичи (13%), а также жители Самары (11%), Екатеринбурга (10%) и Новосибирска (7%).
Генеральный директор «МТС Юрент» Иван Туринге отметил, что россияне стали чаще использовать самокаты как транспортное средство, а не как развлечение. Он рассматривается в качестве альтернативы общественному или личному транспорту при поездках в магазин, в офис, до метро и так далее. По его словам, в разгар сезона в среднем подобные поездки составляют до 85% от общего количества, а пик активности приходится на период с 6 до 10 утра и с 5 до 10 вечера, когда люди либо едут на работу, либо возвращаются домой.
При этом только около 20% опрошенных задумываются о том, чтобы проводить время в пробках с пользой. 42% респондентов проводят время в соцсетях, 26% просматривают новости, а 13% просто думают. Санкт-Петербург входит в пятерку лидеров по использованию социальных сетей в пробках. Этим занимаются 12% опрошенных петербуржцев.
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