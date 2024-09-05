«Этажи»: опыт клиентов и инновации в недвижимости — отзывы о компании, меняющей рынок жилья в России

«Этажи» начали свой путь в 2000 году. За два десятилетия небольшая фирма превратилась в крупного игрока рынка недвижимости. Компания расширила географию присутствия и спектр услуг. Сегодня «Этажи» — это не только посредник при купле-продаже, но и надежный партнер в решении жилищных вопросов.