Самые верные: мужчины с какими именами женятся раз и навсегда

Отличительная черта Бориса — коммуникабельность. Его уважают, ему симпатизируют, в том числе женщины. Если Борис находится в компании, он сразу же становится заметным. Однако переживать по поводу его ветрености не стоит: своей избраннице он верен, а с женщинами умеет только дружить, что отличает его от других мужчин. А еще мужчина с именем Борис не приемлет ложь, более того, он ее не прощает.