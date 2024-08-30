«Все на одно лицо»: кто из звездных мужчин выбирает женщин одинакового типажа — отличить просто невозможно!

Несколько лет назад музыкант Сергей Шнуров женился на Ольге Абрамовой. После того как фото молодой супруги появились в Сети, поклонники обратили внимание на ее сходство с предыдущей женой Шнурова Матильдой Мозговой. Кстати, обе женщины и ведут себя почти одинаково: как и Матильда, Ольга Абрамова старается усмирить бунтаря, с ней он начал одеваться более сдержанно и элегантно, а также отказался от привычного ему эпатирующего поведения.