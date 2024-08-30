«Все на одно лицо»: кто из звездных мужчин выбирает женщин одинакового типажа — отличить просто невозможно!

Posted 30 августа, 17:07
Published 30 августа, 17:07
Modified 10 сентября, 05:40
Updated 10 сентября, 05:40
Новая супруга шоумена Гарика Харламова Катерина Ковальчук очень похожа на предыдущую жену — актрису Кристину Асмус. Это замечают пользователи соцсетей и поклонники Харламова. В свою очередь, обе женщины похожи на первую жену шоумена Юлию Лещенко. Очевидно, Харламов предпочитает блондинок с определенным типажом внешности. Впрочем, пока такое постоянство не помогает ему сделать семейные узы крепкими: на его счету уже два развода.
Несколько лет назад музыкант Сергей Шнуров женился на Ольге Абрамовой. После того как фото молодой супруги появились в Сети, поклонники обратили внимание на ее сходство с предыдущей женой Шнурова Матильдой Мозговой. Кстати, обе женщины и ведут себя почти одинаково: как и Матильда, Ольга Абрамова старается усмирить бунтаря, с ней он начал одеваться более сдержанно и элегантно, а также отказался от привычного ему эпатирующего поведения.
Новая избранница актера Алексея Чадова Лейсан Галимова как две капли воды похожа на его бывшую супругу Агнию Дитковските. Кстати, многие поклонники их до сих пор путают, и на новых фото принимают Лейсан за Агнию, недоумевая, не сошелся ли актер вновь с бывшей супругой.
Новая избранница актера Сергея Жигунова — Виктория Ворожбит. И да, она очень похожа на Анастасию Заворотнюк, предыдущую любовь Жигунова, к которой он ушел от своей жены. Впрочем, от Заворотнюк актер все-таки вернулся в семью и даже заключил с бывшей женой повторный брак. Спасти ситуацию не удалось — Жигунов вновь развелся и ушел уже к Виктории Ворожбит. В 2021 году пара узаконила свои отношения.
Новая жена актера Сергея Безрукова — Анна Матисон. Сложно не заметить ее сходство с Ириной Безруковой, бывшей супругой артиста. Пара рассталась уже давно, Сергей вступил в брак с Матисон, которая уже родила ему нескольких детей. Однако поклонники не могут не сравнивать ее с Ириной Безруковой — действительно похожи!
Новая жена Евгения Петросяна — Татьяна Брухунова, звезда соцсетей, гораздо моложе предыдущей супруги артиста Елены Степаненко. Однако это не мешает поклонникам и пользователям интернета видеть явное сходство между женщинами.
Со Степаненко Петросян развелся именно из-за Брухуновой, и расставание было сложным — пара долго делила имущество. В новой семье у Петросяна все достаточно гармонично, есть двое детей.
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