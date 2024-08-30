Попрощайтесь с вашими прыщами: узнали, как улучшить состояние кожи — понадобятся всего несколько продуктов

На втором и третьем этапе рацион должен строиться на употреблении воды — не менее восьми стаканов в день. Допускается лимонный сок, предварительно разбавленный чистой водой, и мед. Можно употреблять свежевыжатые соки, фруктовые и овощные, а также травяные чаи. Наиболее полезными считаются ромашковый чай, напиток из коры вяза. Допускаются компоты из сухофруктов. От употребления алкоголя, томатного сока, напитков с газом стоит отказаться, равно как и от копченостей, сладкого, молочных продуктов.