Попрощайтесь с вашими прыщами: узнали, как улучшить состояние кожи — понадобятся всего несколько продуктов

Posted 30 августа, 13:58
Published 30 августа, 13:58
Modified 10 сентября, 04:50
Updated 10 сентября, 04:50
Специальную диету для ухода за кожей еще несколько десятков лет назад разработал Джон Пегано, доктор из США. Он считал, что причина высыпаний и прыщей — проблемы с кишечником, которые, в свою очередь, вызваны употреблением углеводов, кофеина и алкоголя.
Диета, разработанная американским медиком, делится на несколько этапов: очищение организма изнутри, переход на правильный рацион, употребление специальных напитков — фиточаев.
В рамках первого этапа диеты рекомендуется в течение трех дней придерживаться строго питания — употреблять в пищу только цитрусовые, яблоки или виноград, а далее на пять дней можно переходить на употребление разных фруктов. На этом этапе необходимо употреблять по три чайные ложки оливкового масла в день — утром, днем и вечером.
На втором и третьем этапе рацион должен строиться на употреблении воды — не менее восьми стаканов в день. Допускается лимонный сок, предварительно разбавленный чистой водой, и мед. Можно употреблять свежевыжатые соки, фруктовые и овощные, а также травяные чаи. Наиболее полезными считаются ромашковый чай, напиток из коры вяза. Допускаются компоты из сухофруктов. От употребления алкоголя, томатного сока, напитков с газом стоит отказаться, равно как и от копченостей, сладкого, молочных продуктов.
Среди продуктов, которые рекомендованы к употреблению на очищающей диете, — свекла и репа, абрикосы, яблоки и сливы. Стоит сделать упор на продуктах с витамином В. Вместо обычного молока можно употреблять миндальное.
Как минимум четыре раза в неделю рекомендуется употреблять в пищу нежирное мясо. Также в рацион можно включить гречневую и пшенную кашу на воде.
На четвертом этапе очищение кишечника продолжается, однако акцент делается на заботе о здоровье позвоночника. В этот период можно обратиться за медицинской помощью — возможно, после обследования вам пропишут лечебную гимнастику или другие процедуры.
Пятый этап — завершающий. В этот период можно обратиться к косметологу, чтобы устранить дефекты кожи. После рекомендации специалиста можно переходить и к домашним процедурам.
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