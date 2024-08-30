Кабачковое проклятье — гниют и не растут: что нужно сделать как можно быстрее

Грунт, в котором растут кабачки, должен быть увлажненным. Частый полив культуре не рекомендован, поскольку в таких условиях она начинает гнить. С какой периодичностью поливать кабачки? Раз в неделю или в десять дней, на один куст следует использовать по литру жидкости. После того, как появятся завязи, поливать можно реже, однако объем жидкости при этом нужно будет увеличивать.