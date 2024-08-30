Кабачковое проклятье — гниют и не растут: что нужно сделать как можно быстрее

Posted 30 августа, 03:53
Published 30 августа, 03:53
Modified 10 сентября, 06:05
Updated 10 сентября, 06:05
Наиболее комфортно кабачки чувствуют себя в условиях умеренной влажности и тепла. Оптимальная температура для них — не менее 19 и не более 28 градусов. Если поддерживать такие условия не получается, постарайтесь укрывать их — например, под пленкой, которая натягивается на дуги, то есть в небольшом и компактном парнике.
Также можно установить над завязями и цветами самый обыкновенный зонт, который защитит культуру от контакта с водой. Другой вариант — провести мульчирование грядки с использованием соломы, которую нужно будет выложить тонким слоем, либо установить под кабачки небольшие доски.
Практика показывает, что гниение кабачков может быть вызвано недостатком бора. Это нередко случается даже тогда, когда культура регулярно подкармливается удобрениями, однако в них нужного микроэлемента может не быть.
Что делать в этой ситуации? Приобрести в аптеке борную кислоту, сделать из нее раствор и опрыскать им листья культуры. Делать это желательно с определенной периодичностью — раз в десять дней.
Кабачки растут быстро и оперативно охватывают собой внушительные территории. И если кусты растут друг от друга близко, то появляется тень, которая мешает культуре развиваться. Так что рекомендуется высаживать кабачки на расстоянии минимум полметра друг от друга. А в ряде случаев дистанцию можно увеличить и до полутора метров.
Можно также прореживать уже существующие посадки, убирая неразвитые или слабые растения. Помогает и частичная обрезка кабачков — достаточно будет удалять по два или три листа, если растение слишком густое.
Грунт, в котором растут кабачки, должен быть увлажненным. Частый полив культуре не рекомендован, поскольку в таких условиях она начинает гнить. С какой периодичностью поливать кабачки? Раз в неделю или в десять дней, на один куст следует использовать по литру жидкости. После того, как появятся завязи, поливать можно реже, однако объем жидкости при этом нужно будет увеличивать.
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