Холодный томатный суп с креветками: вкусно, как в ресторане

Первым делом следует нарезать лук тонкими кольцами (или полукольцами, если используется лук-репка) и обжарить его на сливочном масле до полуготовности. Затем нужно очистить помидоры от кожицы — для этого их можно надрезать крест-накрест и обдать кипятком, тогда шкурка легко сойдет. Очищенные томаты необходимо мелко нарезать и добавить на сковороду к луку. Через некоторое время туда же всыпать мелко нарезанный чеснок, а в самом конце тушения — измельченную зелень.