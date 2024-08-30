Холодный томатный суп с креветками: вкусно, как в ресторане

Posted 30 августа, 08:11
Published 30 августа, 08:11
Modified 10 сентября, 05:48
Updated 10 сентября, 05:48
Всего за 30 минут вы сможете приготовить 5 порций этого вкуснейшего супа, калорийность которого — 48 ккал на 100 граммов.
Для этого блюда вам потребуется взять следующие продукты:
Первым делом следует нарезать лук тонкими кольцами (или полукольцами, если используется лук-репка) и обжарить его на сливочном масле до полуготовности. Затем нужно очистить помидоры от кожицы — для этого их можно надрезать крест-накрест и обдать кипятком, тогда шкурка легко сойдет. Очищенные томаты необходимо мелко нарезать и добавить на сковороду к луку. Через некоторое время туда же всыпать мелко нарезанный чеснок, а в самом конце тушения — измельченную зелень.
Пока готовится зажарка, в воде или бульоне нужно отварить лапшу. Креветки тоже следует подготовить, опустив на 1-2 минуты в кипящую воду, а затем очистив от панциря и нарезав небольшими кусочками. После этого зажарку и креветки необходимо положить в кастрюлю к лапше, добавить зелени, соли и перца по вкусу, довести до кипения и поварить еще примерно минуту.
Этот суп можно есть горячим, а можно охладить и подавать холодным — его вкус от этого не ухудшится, а, напротив, заиграет новыми нотками. Приятного аппетита!
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14