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Posted 30 августа, 08:11

Published 30 августа, 08:11

Modified 10 сентября, 05:48

Updated 10 сентября, 05:48

Удивите своих близких, приготовив вкусный и освежающий томатный суп с креветками

Холодный томатный суп с креветками: вкусно, как в ресторане

30 августа 2024, 08:11
Фото: Изображение Midjourney
Удивите своих близких, приготовив вкусный и освежающий томатный суп с креветками
Отличие этого холодного супа от других летних первых блюд, которые подаются охлажденными, в том, что он не собирается из уже готовых ингредиентов, а сначала варится как обычный, горячий, суп, а затем охлаждается.

Всего за 30 минут вы сможете приготовить 5 порций этого вкуснейшего супа, калорийность которого — 48 ккал на 100 граммов.

Как приготовить томатный суп с креветками

Для этого блюда вам потребуется взять следующие продукты:

  • свежие или консервированные томаты — 600 г;
  • замороженные креветки — 200 г;
  • сливочное масло — 5 г;
  • лапша — 150 г;
  • лук-порей или репчатый лук — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • пряности (базилик, укроп, смесь перцев) и соль — по вкусу;
  • вода или нежирный куриный бульон — 1 л.

Первым делом следует нарезать лук тонкими кольцами (или полукольцами, если используется лук-репка) и обжарить его на сливочном масле до полуготовности. Затем нужно очистить помидоры от кожицы — для этого их можно надрезать крест-накрест и обдать кипятком, тогда шкурка легко сойдет. Очищенные томаты необходимо мелко нарезать и добавить на сковороду к луку. Через некоторое время туда же всыпать мелко нарезанный чеснок, а в самом конце тушения — измельченную зелень.

Пока готовится зажарка, в воде или бульоне нужно отварить лапшу. Креветки тоже следует подготовить, опустив на 1-2 минуты в кипящую воду, а затем очистив от панциря и нарезав небольшими кусочками. После этого зажарку и креветки необходимо положить в кастрюлю к лапше, добавить зелени, соли и перца по вкусу, довести до кипения и поварить еще примерно минуту.

Этот суп можно есть горячим, а можно охладить и подавать холодным — его вкус от этого не ухудшится, а, напротив, заиграет новыми нотками. Приятного аппетита!

#Ольга Питиримова#Еда#Все материалы авторов#Рецепт
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