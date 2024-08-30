Доярка — новый тренд: как правильно носить самое романтичное платье лета и осени 2024 года — рассказали стилисты

Posted 30 августа, 14:41
Published 30 августа, 14:41
Modified 10 сентября, 05:43
Updated 10 сентября, 05:43
Платье доярки имеет лиф корсетного типа, который делает выгодный акцент на груди, слегка увеличивая ее в размерах. Талия у такого платья заниженная, что делает фигуру визуально более стройной, а юбка — пышная. Она может быть как короткой, так и средней по длине. Результат — потрясающе женственное и изысканное платье, на основе которого можно создавать любые образы. Кстати, свой выбор в пользу платья доярки уже сделали Дуа Липа и Кендалл Дженнер.
Дизайнеры экспериментируют с фасоном, и в некоторых коллекциях можно найти платья доярки, которые смотрятся по-настоящему аристократично. Такие модели можно выбирать для вечерних выходов, пример — платья с воланами и эффектными пышными рукавами.
Платье доярки — модель, которую можно использовать в любых образах. Никаких правил в этом отношении нет, либо они не работают. То же касается и фасона: вовсе не обязательно корсет в конструкции платья должен быть жестким и тугим, а талия — исключительно заниженной. Допускаются и приветствуются лифы типа бандо, длина макси, широкие и плотные бретели, акцент на талии, прямые, пышные юбки.
Носить платье доярки следует, стилизуя его под разные образы. К примеру, можно выбрать к такому платью модные эспадрильи на легкой джутовой подошве, дополнить образ сумкой из соломы — получится прекрасный городской лук для лета. А если добавить к платью босоножки на плоской подошве с тонкими ремешками, миниатюрную сумку-тоут и солнечные очки классической модели, получится образ в итальянском стиле.
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