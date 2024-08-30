Доярка — новый тренд: как правильно носить самое романтичное платье лета и осени 2024 года — рассказали стилисты

Платье доярки имеет лиф корсетного типа, который делает выгодный акцент на груди, слегка увеличивая ее в размерах. Талия у такого платья заниженная, что делает фигуру визуально более стройной, а юбка — пышная. Она может быть как короткой, так и средней по длине. Результат — потрясающе женственное и изысканное платье, на основе которого можно создавать любые образы. Кстати, свой выбор в пользу платья доярки уже сделали Дуа Липа и Кендалл Дженнер.