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Posted 29 августа, 18:58

Published 29 августа, 18:58

Modified 10 сентября, 05:55

Updated 10 сентября, 05:55

Не совсем целы: знаменитости, лишившиеся органа или части тела

У них чего-то не хватает: знаменитости, лишившиеся органа или части тела

29 августа 2024, 18:58
Не совсем целы: знаменитости, лишившиеся органа или части тела
От проблем со здоровьем не застрахованы даже знаменитости. Многим из них пришлось лишиться органа или части тела. Кому-то из-за болезни, а кому-то из-за конфликта с женой.

Джонни Депп

У актера не хватает фаланги пальца. Джонни лишился части пальца во время скандала с экс-супругой. По словам Деппа, она кинула в супруга бутылку водки, которая разбилась и травмировала его. А причиной скандала стал брачный контракт, который Джонни пытался уговорить подписать супругу.

Роза Сябитова

Самая известная сваха России живет без матки. Ей пришлось удалить орган из-за опухоли. К счастью, новообразование оказалось доброкачественным, но разрослось настолько, что пришлось вырезать матку.

Роберт де Ниро

В начале «нулевых» актеру поставили страшный диагноз — рак предстательной железы. Болезнь находилась на ранней стадии, поэтому у врачей был шанс на успех. Но для этого пришлось удалить актеру простату и прилегающие к ней ткани.

Это помогло. Роберт де Ниро до сих пор радует нас своими ролями.

Элтон Джон

Хотя удаление аппендицита не такая уж редкая вещь, это не чуть не стоило легендарному певцу жизни. По словам Элтона, он почувствовал сильнейшую боль, но не стал откладывать выступления.

Певец думал, что дело в пищевом отравлении, и не сразу обратился к медикам. В результате его пришлось срочно госпитализировать. Сам актер признается, что чудом остался жив.

Александр Буйнов

У певца обнаружили проблемы с желчным пузырем. Его пришлось срочно госпитализировать, но спасти орган не удалось. Александру удалили желчный. Теперь он вынужден придерживаться строгой диеты и следить за питанием и режимом дня.

Анджелина Джоли

В 2014 году звезда сообщила о намерении провести гистерэктомию — операцию по удалению матки. Свое решение она объяснила тем, что у нее присутствует дефектный ген, который увеличивает шансы на развитие рака. Правда, Анджелина заранее заморозила свои яйцеклетки, чтобы потом завести детей при помощи суррогатной матери.

Роман Костомаров

Российскому фигуристу ампутировали пальцы на руках и обе стопы. Причиной стала левосторонняя пневмония, из-за которой стремительно развился сепсис.

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