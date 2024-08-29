У них чего-то не хватает: знаменитости, лишившиеся органа или части тела

В 2014 году звезда сообщила о намерении провести гистерэктомию — операцию по удалению матки. Свое решение она объяснила тем, что у нее присутствует дефектный ген, который увеличивает шансы на развитие рака. Правда, Анджелина заранее заморозила свои яйцеклетки, чтобы потом завести детей при помощи суррогатной матери.