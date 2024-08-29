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Posted 29 августа, 17:57

Published 29 августа, 17:57

Modified 10 сентября, 05:55

Updated 10 сентября, 05:55

3 полезные функции утюга, о которых вы не догадывались

Твой утюг тебя удивит — ты даже не догадываешься о том, что могут делать совеременные утюги

29 августа 2024, 17:57
Фото: Изображение Midjourney
3 полезные функции утюга, о которых вы не догадывались
В современных утюгах столько функций, что о них знают не все. Вы удивитесь, сколько всего может этот технологичный прибор! Расскажем, как облегчить глажку и какие полезные функции есть в утюгах.

Автоотключение

Для постоянно опаздывающих, забывчивых, рассеянных и беспокойных придумали функцию автоотключения. Забыли отключить утюг от электричества — он сам выключится через 3 — 15 минут. Оставили утюг подошвой на доске — тоже через время произойдет отключение.

Эта полезная функция поможет вам избежать испорченной одежды, пожара, да и просто постоянного беспокойства по поводу невыключенного утюга.

Для постоянно опаздывающих, забывчивых, рассеянных и беспокойных придумали функцию автоотключения.Для постоянно опаздывающих, забывчивых, рассеянных и беспокойных придумали функцию автоотключения.
Для постоянно опаздывающих, забывчивых, рассеянных и беспокойных придумали функцию автоотключения.. Фото: 1MI

Самоочистка

У паровых утюгов есть одна общая проблема. Если вы не используете дистиллированную либо фильтрованную воду, то в утюге быстро образуется накипь. В результате паровые каналы забиваются, функция отпаривания работает хуже, хлопья налета попадают на одежду.

Используйте функцию самоочистки хотя бы раз в 3 недели. Залейте воду в резервуар, нагрейте утюг до максимума и включите кнопку самоочистки. Утюг через отверстия выбросит вместе с водой все отложения.

Кнопка самоочистки может носить разное название. Например, SELF CLEAN, AUTOCLEAN, CALC CLEAN.

Если вы не используете дистиллированную либо фильтрованную воду, то в утюге быстро образуется накипьЕсли вы не используете дистиллированную либо фильтрованную воду, то в утюге быстро образуется накипь
Если вы не используете дистиллированную либо фильтрованную воду, то в утюге быстро образуется накипь. Фото: Изображение Midjourney

Вертикальное отпаривание

Большинство современных утюгов уже может отпаривать вертикально. Это очень удобно, например, когда вам нужно отгладить вещь не полностью, а частично. При этом не нужно раскладывать гладильную доску, можно отпарить вещь прямо на вешалке. Функция пригодится при уходе за одеждой со сложным кроем и множеством деталей.

Стоит отметить, что эта функция утюга не сможет полноценно заменить вам отпариватель. У утюгов, как правило, короткий шнур, что затрудняет доступ к вешалкам. К тому же у отпаривателей мощность подачи пара в разы выше, чем у самого современного утюга с отпаривателем.

Большинство современных утюгов уже может отпаривать вертикальноБольшинство современных утюгов уже может отпаривать вертикально
Большинство современных утюгов уже может отпаривать вертикально. Фото: 1MI
#Екатерина Непомнящая#Все материалы авторов#Дом и сад
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