Твой утюг тебя удивит — ты даже не догадываешься о том, что могут делать совеременные утюги

Posted 29 августа, 17:57
Published 29 августа, 17:57
Modified 10 сентября, 05:55
Updated 10 сентября, 05:55
Для постоянно опаздывающих, забывчивых, рассеянных и беспокойных придумали функцию автоотключения. Забыли отключить утюг от электричества — он сам выключится через 3 — 15 минут. Оставили утюг подошвой на доске — тоже через время произойдет отключение.
Эта полезная функция поможет вам избежать испорченной одежды, пожара, да и просто постоянного беспокойства по поводу невыключенного утюга.
У паровых утюгов есть одна общая проблема. Если вы не используете дистиллированную либо фильтрованную воду, то в утюге быстро образуется накипь. В результате паровые каналы забиваются, функция отпаривания работает хуже, хлопья налета попадают на одежду.
Используйте функцию самоочистки хотя бы раз в 3 недели. Залейте воду в резервуар, нагрейте утюг до максимума и включите кнопку самоочистки. Утюг через отверстия выбросит вместе с водой все отложения.
Кнопка самоочистки может носить разное название. Например, SELF CLEAN, AUTOCLEAN, CALC CLEAN.
Большинство современных утюгов уже может отпаривать вертикально. Это очень удобно, например, когда вам нужно отгладить вещь не полностью, а частично. При этом не нужно раскладывать гладильную доску, можно отпарить вещь прямо на вешалке. Функция пригодится при уходе за одеждой со сложным кроем и множеством деталей.
Стоит отметить, что эта функция утюга не сможет полноценно заменить вам отпариватель. У утюгов, как правило, короткий шнур, что затрудняет доступ к вешалкам. К тому же у отпаривателей мощность подачи пара в разы выше, чем у самого современного утюга с отпаривателем.
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