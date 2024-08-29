Твой утюг тебя удивит — ты даже не догадываешься о том, что могут делать совеременные утюги

Большинство современных утюгов уже может отпаривать вертикально. Это очень удобно, например, когда вам нужно отгладить вещь не полностью, а частично. При этом не нужно раскладывать гладильную доску, можно отпарить вещь прямо на вешалке. Функция пригодится при уходе за одеждой со сложным кроем и множеством деталей.