Сериалу «Спрут» исполнилось 40 лет: как сегодня выглядят любимые герои — комиссар Каттани и его женщины?

Posted 29 августа, 15:59
Published 29 августа, 15:59
Modified 10 сентября, 05:38
Updated 10 сентября, 05:38
С роли Коррадо Каттани началась карьера начинающего актера Микеле Плачидо. После «Спрута» он проснулся суперзвездой и вытащил семью из нищеты. Сегодня на счету 78-летнего актера уже более 130 ролей. За плечами десятки громких романов и два брака, от которых родились четверо детей. Сейчас он женат в третий раз — на продюсере Федерике Винченти, которая младше него на 37 лет. Чета воспитывает общего сына.
Экранную жену Каттани красавицу Эльзу сыграла Николь Жаме. После «Спрута» режиссеры осаждали ее, предлагая главные роли. Супруг Николь не выдержал и подал на развод. История заставила Жаме задуматься, и она оставила кинематограф. Сегодня она замужем за фотографом и… пишет детективные романы. Многие из них признаны бестселлерами.
Дочь супругов Каттани изобразила юная Каридди Нардулли. Родители 12-летней девочки всерьез боялись, что роль отразится на ее психике, ведь в кино ее похищают и насилуют. Но с самой Нардулли ничего не случилось, а вот ее родной брат утонул во время рыбалки. После трагедии они с мамой уехали из Италии в США. Там Каридди стала киноассистентом, работала с такими звездами, как Леонардо ди Каприо и Мэл Гибсон.
Мало кто забыл юную красавицу Эстер, безответно влюбленную в героя Микеле Плачидо. После этой роли Симона Каваллари стала признанным секс-символом — строила карьеру модели и актрисы. Но и о личной жизни тоже не забыла. Побывала замужем за музыкантом и родила двоих детей.
Последнюю возлюбленную Коррадо Каттани Сильвию Конти сыграла актриса Патриция Миларде. В ее творческой судьбе «Спрут» не сыграл значимой роли. В ее фильмографии не так много ролей, и в начале 2000-х даже ходили слухи, что она пыталась покончить с собой, но Миларде все отрицала. Тем не менее актриса ушла из жизни довольно рано — в возрасте 63 лет от сердечного приступа, произошло это в 2020 году в Риме.
Барбара сыграла наркоманку по имени Титти, с которой у Каттани завязалась интрижка. После блондинка появлялась и на экранах, но и на страницах глянца. На ее счету свыше 60 картин. А недавно Росси занялась политикой и возглавила организацию по борьбе за права женщин.
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