Сериалу «Спрут» исполнилось 40 лет: как сегодня выглядят любимые герои — комиссар Каттани и его женщины?

Последнюю возлюбленную Коррадо Каттани Сильвию Конти сыграла актриса Патриция Миларде. В ее творческой судьбе «Спрут» не сыграл значимой роли. В ее фильмографии не так много ролей, и в начале 2000-х даже ходили слухи, что она пыталась покончить с собой, но Миларде все отрицала. Тем не менее актриса ушла из жизни довольно рано — в возрасте 63 лет от сердечного приступа, произошло это в 2020 году в Риме.