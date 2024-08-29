Ненавижу работу: что делать, если всё достало — полный гайд для тех, кто мечтает уйти с ннелюбимой работы

Posted 29 августа, 15:03
Published 29 августа, 15:03
Modified 10 сентября, 05:01
Updated 10 сентября, 05:01
По оценкам исследователей, около 70% людей недовольны своей работой. При этом они не спешат увольняться и что-то менять. Свою пассивность люди обычно объясняют страхом перед переменами: «менять что-то рискованно, у меня дети, ипотека, кредиты, а лучшие условия пойди-сыщи».
Самая распространенная причина потери энтузиазма — несоответствие ожиданиям. Человека перестает устраивать то, что он делает, зарплата меньше, чем ожидалось, карьерный и профессиональный рост невозможен.
Недовольство накапливается, и со временем человек начинает ненавидеть свою работу. Тем не менее многие люди не уходят с нелюбимой работы годами, а то и десятилетиями.
«Человек, который не видит перспективы, превращается в жертву обстоятельств. Он начинает жаловаться окружающим, что руководитель не такой, бонусы маленькие, работа неинтересная, коллеги не хотят с ним общаться. Это происходит из-за низкой самооценки и отсутствия веры в то, что рынок может предложить достойное место. „Да кому я нужен“, „там тоже будет плохо“, „столько не платят“ — типичные маркеры такого человека. Он может бесконечно сидеть в своём „болоте“ и страдать. Но нужно действовать! Ведь работа — не рабство, она должна развивать навыки, давать новый опыт, приносить моральное и материальное удовлетворение», — рассказывает психолог-практик Лариса Буткина.
Если должность не приносит внутреннего удовлетворения, то добиться карьерного и личностного развития сложно. Начинает пропадать интерес к работе, ощущение ценности и приносимой пользы.
Из-за нелюбимой работы развивается стресс и даже могут возникнуть серьезные заболевания. А профессиональное выгорание ведет к эмоциональному выгоранию.
Психолог-практик Лариса Буткина:
«Если вы не хотите просыпаться по утрам, у вас нет жизненной энергии, ждёте вечер пятницы, с ужасом ожидаете понедельника, часто болеете без причины, например, у вас поднимается температура без признаков инфекции, то просто организм не хочет идти туда, где ему плохо. Это психосоматика, и это опасно».
Неудовлетворенность от своей деятельности отражается на сне. Это может проявляться по-разному: бессонница ночью, сонливость днем, проблемы с засыпанием вечером и пробуждением по утрам.
Ежедневное хождение на нелюбимую работу вызывает раздражение, что влечет за собой негативные реакции на всё вокруг. Нередко раздражение переходит во вспышки гнева, агрессии, недовольства.
Становится сложнее концентрироваться на задачах, которые требуют повышенного внимания и скорости мышления. На работе и дома человек становится рассеянным и часто забывает информацию.
При профессиональном выгорании нередко возникают головные боли, поднимается давление, начинаются головокружения. При этом человек может бесконечно ходить по врачам, но физиологическую причину такого состояния установить не удается.
Никаких позитивных или негативных эмоций. Человек не получает удовольствия от подарков, ему не приносят радости сюрпризы и приятные новости, к различным неприятностям он относится с полным равнодушием.
При эмоциональном выгорании человек может уйти в себя и потерять интерес к окружающим и общению с другими людьми, из-за этого возникают проблемы с общением на работе и в семье.
Человек перестает чувствовать себя бодрым и здоровым. Он постоянно ощущает апатию и потерю сил — состояние «выжатого лимона».
Из-за неустойчивого психоэмоционального фона начинаются проблемы с пищеварением. Человек может ощущать беспричинную тошноту, спазмы в желудке, расстройство кишечника. Это чревато развитием гастрита и язвы.
При начальных стадиях эмоционального выгорания человек теряет аппетит, начинает пропускать завтраки или обеды, перестает получать удовольствие от еды.
По мере прогрессирования эмоционального выгорания начинают активно о себе заявлять хронические заболевания. Снижаются защитные силы организма, и человек становится подвержен любым инфекциям и вирусам.
Для начала нужно определиться, почему ты испытываешь ненависть к работе. Это может быть неприязнь к коллегам или начальству, разочарование в профессии, неудовлетворенность в финансовом плане. Только честно ответив на эти вопросы, можно приступать к решению проблемы.
Психотерапевт Адриана Имж:
«Важно задать себе вопрос: почему я ненавижу свою работу? Мне не нравятся люди, с которыми я общаюсь? Мне не нравится то, что я делаю? Я ожидал, что я в своем возрасте буду вести другой образ жизни? Я пришел в эту профессию, чтобы делать что-то одно, а приходится заниматься совершенно другим?»
Ты не любишь свою работу, но думаешь о ней 24/7. Так не годится. Не стоит нести негативные эмоции в личную жизнь и семью. Работа должна оставаться на работе.
Освой основы тайм-менеджмента. Поменяй подход к рабочему процессу — не старайся успеть всё и всегда. Составляй план на неделю и на каждый рабочий день и не пытайся выбиться из этого графика.
Возможно, нелюбовь к своей работе — сигнал организма о том, что тебе нужна передышка. Если ты хватаешься за сверхурочные дела, работаешь без выходных, пропускаешь отпуск, то эмоциональное выгорание неизбежно.
Недаром 8 часов в день признано нормой рабочего времени. Не стоит выходить за эти рамки. Если ты почувствовал симптомы выгорания, чаще делай перерывы в работе, попроси себе помощника, не бери домой недоделанные бумаги.
Да, и объясни шефу, что деятельность в таком ритме вряд ли даст полноценные результаты. Отдохнувшие люди лучше выполняют свои функции.
От постоянной тревоги и раздражения всё вокруг видится в негативном свете. Попробуй пересмотреть свое мышление и настройся на позитивный лад:
Работы всё больше, а зарплата на прежнем уровне? Коллеги делают намного меньше тебя, а получают такие же оклады? Неудивительно, если при таком раскладе ты чувствуешь нелюбовь к работе, ведь здесь тебя не ценят.
Не бойся поговорить с начальством и потребовать прибавки. Делай это аргументированно — лучше обратиться к шефу сразу после выполнения сложного задания или большого объема работы. Если начальник откажется восстановить справедливость, это уже повод задуматься о смене работы.
Иногда это очень помогает. Например, если сотрудничество с нынешними коллегами невыносимо или не нравятся сами обязанности.
У многих нелюбовь к работе возникает в отношении рутинных и неинтересных обязанностей. Попросите начальство перевести вас в отдел, работа в котором отвечает вашим профессиональным качествам и запросам.
Если начальство не намерено ничего менять и ценить тебя как специалиста, если ты не видишь никаких перспектив и каждый день на работе превращается в ад — смело увольняйся.
Ты не должен оставаться на работе, которая делает тебя несчастным. Да, смена работы — это стресс, но в перспективе ты станешь счастливей и начнешь получать удовольствие от жизни.
Учти, что решение об увольнении не должно быть импульсивным: обдумай все «за» и «против». Не спеши уволиться — сначала подыщи работу, которая будет полностью соответствовать твоим интересам, карьерным и материальным запросам.
Человеку трудно решиться на смену нелюбимой работы, особенно если посвятил этому много времени и сил. Это объясняется нежеланием выходить из зоны комфорта: страхом потерять доход, сменить обстановку, неизвестностью и неопределенностью.
Бросить нелюбимую работу — это нормально! Задай себе вопрос — ради чего стоит страдать и мучаться? Ведь в конце концов это приведет лишь к психическим и физическим проблемам.
Психотерапевт Адриана Имж:
«Одна из самых страшных вещей, которую обычно говорят себе люди, — это „А куда ж деваться-то?“. Иногда бывают такие периоды, когда деваться особенно некуда. В такие периоды важно работать на то, чтобы по их завершении направление для „девания себя“ все-таки появилось».
Начни с повышения собственной самооценки, больше уделяй внимания отдыху, заручись поддержкой близких. Специалисты советуют на этом этапе «нерешительности» начать понемногу откладывать деньги — это придаст уверенности в завтрашнем дне.
Практикуй небольшие изменения в привычном. Это поможет выйти из зоны комфорта:
Карьерный консультант, бизнес-тренер Светлана Свиридова:
«Правильная стратегия — это 50% успеха. Первое, что нужно сделать, — определи направление, в котором ты сможешь реализоваться. Перефразируя Конфуция: „Отыщи дело, которое полюбишь, и жить станет гораздо легче“. Мы живем в 21 веке, и профессия — это не приговор на всю жизнь. Используй все возможности интернета. Создай рабочие профили в соцсетях. Размещай резюме на биржах вакансий, используй адресную рассылку».
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