Дизайн вместо магии: расширяем пространство квартиры без волшебной палочки — 5 способов, о которых вы и не догадывались

Зеркальные поверхности — отличный способ визуально расширить пространство, поскольку отражение может раздвигать границы как минимум зрительно. Выбирая для интерьера зеркала, стоит ориентироваться на тип поверхности и ее свойства. К примеру, если зеркало отражает только гардеробную или другое место для хранения, будет казаться, что вещей у вас минимум в два или в три раза больше. Лучше устанавливать зеркало как элемент отделки от потолка до пола. К примеру, такой способ можно использовать в прихожей.