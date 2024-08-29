Дизайн вместо магии: расширяем пространство квартиры без волшебной палочки — 5 способов, о которых вы и не догадывались

Posted 29 августа, 07:07
Published 29 августа, 07:07
Modified 10 сентября, 05:55
Updated 10 сентября, 05:55
Работающий способ, который поможет визуально увеличить пространство вашей маленькой квартиры, — выдержать интерьер в едином цвете. Предпочтение стоит отдавать светлым тонам. Отличное решение — покрасить стены и потолок в один и тот же цвет, а линии, которые делят плоскости, можно замаскировать.
Другой вариант — комбинация контрастных оттенков в оформлении стен и пола. Это может быть сочетание белого и черного цветов. Стоит отметить, что светлые оттенки обладают способностью отражать световые лучи, за счет чего пространство становится визуально более легким.
Многое зависит от того, как в вашей квартире расставлена мебель. Если вы хотите увеличить пространство жилья, не стоит расставлять предметы интерьера вдоль стен. Этот способ может показаться привлекательным, поскольку так получится использовать все пространство по максимуму, однако эффект будет обратным.
Попробуйте несколько предметов в комнате отставить от самого края. Такая расстановка сделает интерьер более живым, а пространство — визуально больше. Возьмите на заметку еще и такой способ, как раскреповка — плоскости относительно друг друга слегка сдвигаются, за счет чего достигается эффект разрыва стены.
Зеркальные поверхности — отличный способ визуально расширить пространство, поскольку отражение может раздвигать границы как минимум зрительно. Выбирая для интерьера зеркала, стоит ориентироваться на тип поверхности и ее свойства. К примеру, если зеркало отражает только гардеробную или другое место для хранения, будет казаться, что вещей у вас минимум в два или в три раза больше. Лучше устанавливать зеркало как элемент отделки от потолка до пола. К примеру, такой способ можно использовать в прихожей.
Даже если площадь вашей квартиры относительно небольшая, это не означает, что ее нужно обставлять исключительно компактной мебелью. Скорее, напротив — дизайнеры интерьера рекомендуют ориентироваться на контрастные приемы и выбирать для небольших квартир эффектную мебель. Стоит стремиться к тому, чтобы мебели и предметов декора в небольшой квартире было минимальное количество. Подойдут предметы мебели на изящных и высоких ножках.
Вид из окна небольшой квартиры не должен закрываться мебелью или шторами — это визуально уменьшит пространство. Стоит выбирать простые занавески, рядом с окнами можно установить комнатные растения.
В качестве светильников стоит выбирать визуально легкие элементы, отказавшись от массивных люстр и ламп. Отличный вариант — светильники накладного типа, которые особенно удачно подойдут для комнат с потолками высотой менее трех метров. Можно установить на потолке подсветку с опцией выбора разных режимов освещения.
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