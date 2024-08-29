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Posted 29 августа, 14:05

Published 29 августа, 14:05

Modified 10 сентября, 05:03

Updated 10 сентября, 05:03

5 ваших привычек, которые разрушат ваш брак

Без шансов на спасение: эти 5 привычек разрушат даже самый крепкий брак

29 августа 2024, 14:05
Фото: Изображение Midjourney
5 ваших привычек, которые разрушат ваш брак
Гарантированный путь к разводу — наличие хотя бы одной из этих привычек. Избавляйтесь от них, пока не стало слишком поздно!

Зацикливаться на себе

Если вы сконцентрированы исключительно на себе, ваш брак, скорее всего, обречен. На эгоистической позиции крепкие отношения построить не получится, поскольку ее придерживаются морально незрелые и инфантильные люди. Как правило, это качество особенно ярко начинает проявлять себя после рождения детей, которыми эгоцентрики вовсе не хотят заниматься — для них важнее они сами. В паре это создает логичное напряжение вплоть до угрозы расставания.

Сомневаться в чувствах партнера

Построить крепкую семью очень сложно будет тем, кто не верит в то, что их можно любить просто так. Это, как утверждают психологи, идет из детства, когда ребенку приходилось заслужить любовь родителей. Такое отношение он, уже став взрослым, проецирует на все остальное.

Убежденность в том, что любовь супруга или партнера нужно заслужить — не что иное, как выражение глубокого внутреннего страха. В отношениях оно будет сильно мешать, поскольку это очень утомительно — стараться что-то доказать, подтвердить, оправдаться, успокоить. Партнер может не выдержать напряжения и уйти.

Построить крепкую семью очень сложно будет тем, кто не верит в то, что их можно любить просто так.Построить крепкую семью очень сложно будет тем, кто не верит в то, что их можно любить просто так.
Построить крепкую семью очень сложно будет тем, кто не верит в то, что их можно любить просто так.. Фото: Изображение Midjourney

Намерение предать партнера

Одна из тех привычек, которые психологи называют наиболее опасными для брака и отношений. Если партнер на постоянной основе обрушивает на вас тонны критики, это трудно перенести. До какого-то момента вы будете пытаться отшутиться, отбиться, но надолго вас не хватит — вы отправитесь в новые отношения, в которых вас будут ценить. И будете правы.

Не рассказывать о желаниях и чувствах

Многие в парах придерживаются такой тактики: они делают вид, что все в порядке, ни о чем не просят партнера, однако внутри копят обиду и неудовлетворенность, после чего происходит самый настоящий взрыв. На партнера обрушиваются обвинения в таком количестве, что выдержать их сложно. Надо ли говорить, что такая тактика до добра не доведет, а вот до развода может довести очень быстро.

Разговаривать с партнером о своих чувствах, желаниях нужно, поскольку так мы проявляем себя в качестве зрелых людей, знающих, что им нужно от отношений, и говорящих об этом открыто.

Многие в парах придерживаются такой тактики: они делают вид, что все в порядке, ни о чем не просят партнера, однако внутри копят обиду и неудовлетворенностьМногие в парах придерживаются такой тактики: они делают вид, что все в порядке, ни о чем не просят партнера, однако внутри копят обиду и неудовлетворенность
Многие в парах придерживаются такой тактики: они делают вид, что все в порядке, ни о чем не просят партнера, однако внутри копят обиду и неудовлетворенность. Фото: Изображение Midjourney

Втягивать третьих лиц

Отношения — это двое. Третий в любом случае будет лишним, и любая попытка ввести его в отношения обречена на провал и последующий развод. Не стоит привлекать в качестве третейских судей и советчиков родственников, родителей, друзей и коллег, и тем более пытаться создавать с ними коалиции против партнера. Любые такие попытки — не что иное, как манипуляции, а это путь в никуда.

Вмешательство в семью со стороны посторонних приведет к тому, что один из партнеров начнет чувствовать себя некомфортно. Это приведет к его желанию уйти — в новые отношения, более теплые и гармоничные.

Третий в любом случае будет лишним, и любая попытка ввести его в отношения обречена на провал и последующий разводТретий в любом случае будет лишним, и любая попытка ввести его в отношения обречена на провал и последующий развод
Третий в любом случае будет лишним, и любая попытка ввести его в отношения обречена на провал и последующий развод. Фото: Изображение Midjourney
#Мария Казак#Общество#Семья#Все материалы авторов
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