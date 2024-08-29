Без шансов на спасение: эти 5 привычек разрушат даже самый крепкий брак

Многие в парах придерживаются такой тактики: они делают вид, что все в порядке, ни о чем не просят партнера, однако внутри копят обиду и неудовлетворенность, после чего происходит самый настоящий взрыв. На партнера обрушиваются обвинения в таком количестве, что выдержать их сложно. Надо ли говорить, что такая тактика до добра не доведет, а вот до развода может довести очень быстро.