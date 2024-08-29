Без шансов на спасение: эти 5 привычек разрушат даже самый крепкий брак

Posted 29 августа, 14:05
Published 29 августа, 14:05
Modified 10 сентября, 05:03
Updated 10 сентября, 05:03
Если вы сконцентрированы исключительно на себе, ваш брак, скорее всего, обречен. На эгоистической позиции крепкие отношения построить не получится, поскольку ее придерживаются морально незрелые и инфантильные люди. Как правило, это качество особенно ярко начинает проявлять себя после рождения детей, которыми эгоцентрики вовсе не хотят заниматься — для них важнее они сами. В паре это создает логичное напряжение вплоть до угрозы расставания.
Построить крепкую семью очень сложно будет тем, кто не верит в то, что их можно любить просто так. Это, как утверждают психологи, идет из детства, когда ребенку приходилось заслужить любовь родителей. Такое отношение он, уже став взрослым, проецирует на все остальное.
Убежденность в том, что любовь супруга или партнера нужно заслужить — не что иное, как выражение глубокого внутреннего страха. В отношениях оно будет сильно мешать, поскольку это очень утомительно — стараться что-то доказать, подтвердить, оправдаться, успокоить. Партнер может не выдержать напряжения и уйти.
Одна из тех привычек, которые психологи называют наиболее опасными для брака и отношений. Если партнер на постоянной основе обрушивает на вас тонны критики, это трудно перенести. До какого-то момента вы будете пытаться отшутиться, отбиться, но надолго вас не хватит — вы отправитесь в новые отношения, в которых вас будут ценить. И будете правы.
Многие в парах придерживаются такой тактики: они делают вид, что все в порядке, ни о чем не просят партнера, однако внутри копят обиду и неудовлетворенность, после чего происходит самый настоящий взрыв. На партнера обрушиваются обвинения в таком количестве, что выдержать их сложно. Надо ли говорить, что такая тактика до добра не доведет, а вот до развода может довести очень быстро.
Разговаривать с партнером о своих чувствах, желаниях нужно, поскольку так мы проявляем себя в качестве зрелых людей, знающих, что им нужно от отношений, и говорящих об этом открыто.
Отношения — это двое. Третий в любом случае будет лишним, и любая попытка ввести его в отношения обречена на провал и последующий развод. Не стоит привлекать в качестве третейских судей и советчиков родственников, родителей, друзей и коллег, и тем более пытаться создавать с ними коалиции против партнера. Любые такие попытки — не что иное, как манипуляции, а это путь в никуда.
Вмешательство в семью со стороны посторонних приведет к тому, что один из партнеров начнет чувствовать себя некомфортно. Это приведет к его желанию уйти — в новые отношения, более теплые и гармоничные.
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