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Posted 28 августа, 08:40

Published 28 августа, 08:40

Modified 10 сентября, 05:49

Updated 10 сентября, 05:49

Пяточная шпора: откуда берется и как от нее избавиться

Боль в пятке? Узнайте, откуда берется пяточная шпора и как от нее избавиться

28 августа 2024, 08:40
Фото: Изображение Midjourney
Пяточная шпора: откуда берется и как от нее избавиться
Нередко люди могут испытывать при ходьбе боль различной интенсивности, которая появляется, на первый взгляд, буквально из ниоткуда. Одной из причин такого состояния может стать плантарный фасциит, или пяточная шпора. Что делать, если вы заподозрили у себя это заболевание, — читайте в статье.

Что такое плантарный фасциит

Плантарный фасциит — это состояние, при котором на пяточной кости со стороны подошвы образуется выступ, называемый экзостозом. В результате человек испытывает сильную боль при ходьбе. Характерным признаком пяточной шпоры является усиление боли после длительного покоя — например после ночного сна или длительного сидения за рулем автомобиля.

Плантарный фасциит является одной из самых распространенных причин боли в пяточной области при ходьбе. Если вы заподозрили у себя наличие пяточной шпоры, следует не заниматься самолечением, а как можно быстрее обратиться к врачу.

У кого может развиться плантарный фасциит

Чаще всего (примерно в 90% случаев) пяточная шпора диагностируется у людей, страдающих продольным плоскостопием, вследствие неправильного распределения нагрузки на стопы. Кроме того, причиной заболевания могут стать ранее полученные травмы при прыжках или падении с высоты.

Провоцируют возникновение плантарного фасциита также такие неблагоприятные факторы, как ношение обуви с неудобной колодкой, пожилой возраст, наличие лишнего веса, стоячая работа и др.

Провоцируют возникновение плантарного фасциита: ношение обуви с неудобной колодкой, пожилой возраст, наличие лишнего веса.Провоцируют возникновение плантарного фасциита: ношение обуви с неудобной колодкой, пожилой возраст, наличие лишнего веса.
Провоцируют возникновение плантарного фасциита: ношение обуви с неудобной колодкой, пожилой возраст, наличие лишнего веса.. Фото: Изображение Midjourney

Диагностика и лечение пяточной шпоры

Чаще всего плантарный фасциит определяется по результатам рентгеновского исследования: на снимке в области пятки хорошо заметен нарост в виде шипа. После постановки диагноза врач назначит комплексное лечение, состоящее из приема медикаментов, массажа и лечебной гимнастики. Кроме того, пациенту могут настоятельно посоветовать приобрести ортопедические стельки, ношение которых поможет значительно уменьшить интенсивность боли при ходьбе.

Профилактика плантарного фасциита

Если вы находитесь в группе риска по этому заболеванию, можно предпринять определенные шаги, чтобы избежать появления пяточной шпоры. В частности, в этом помогут:

  • нормализация веса;
  • избегание длительной статической нагрузки на стопы и перенапряжения в этой области;
  • лечебная гимнастика, а именно — упражнения на укрепление мышц стопы и растяжку голеностопного сустава. Также можно делать массаж стоп, который поможет улучшить кровообращение.
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