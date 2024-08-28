Боль в пятке? Узнайте, откуда берется пяточная шпора и как от нее избавиться

Что такое плантарный фасциит У кого может развиться плантарный фасциит Диагностика и лечение пяточной шпоры Профилактика плантарного фасциита

Нередко люди могут испытывать при ходьбе боль различной интенсивности, которая появляется, на первый взгляд, буквально из ниоткуда. Одной из причин такого состояния может стать плантарный фасциит, или пяточная шпора. Что делать, если вы заподозрили у себя это заболевание, — читайте в статье.