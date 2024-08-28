Боль в пятке? Узнайте, откуда берется пяточная шпора и как от нее избавиться

Posted 28 августа, 08:40
Published 28 августа, 08:40
Modified 10 сентября, 05:49
Updated 10 сентября, 05:49
Плантарный фасциит — это состояние, при котором на пяточной кости со стороны подошвы образуется выступ, называемый экзостозом. В результате человек испытывает сильную боль при ходьбе. Характерным признаком пяточной шпоры является усиление боли после длительного покоя — например после ночного сна или длительного сидения за рулем автомобиля.
Плантарный фасциит является одной из самых распространенных причин боли в пяточной области при ходьбе. Если вы заподозрили у себя наличие пяточной шпоры, следует не заниматься самолечением, а как можно быстрее обратиться к врачу.
Чаще всего (примерно в 90% случаев) пяточная шпора диагностируется у людей, страдающих продольным плоскостопием, вследствие неправильного распределения нагрузки на стопы. Кроме того, причиной заболевания могут стать ранее полученные травмы при прыжках или падении с высоты.
Провоцируют возникновение плантарного фасциита также такие неблагоприятные факторы, как ношение обуви с неудобной колодкой, пожилой возраст, наличие лишнего веса, стоячая работа и др.
Чаще всего плантарный фасциит определяется по результатам рентгеновского исследования: на снимке в области пятки хорошо заметен нарост в виде шипа. После постановки диагноза врач назначит комплексное лечение, состоящее из приема медикаментов, массажа и лечебной гимнастики. Кроме того, пациенту могут настоятельно посоветовать приобрести ортопедические стельки, ношение которых поможет значительно уменьшить интенсивность боли при ходьбе.
Если вы находитесь в группе риска по этому заболеванию, можно предпринять определенные шаги, чтобы избежать появления пяточной шпоры. В частности, в этом помогут:
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