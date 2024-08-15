Как без анализов узнать, повышен ли у вас холестерин

В случае, если боль в ногах возникает из-за повышенного холестерина, она проявляется во время ходьбы и физических нагрузок, а после непродолжительного отдыха проходит. Болевые ощущения могут быть как легкими, так и сильными, как в одной ноге, так и в обеих.