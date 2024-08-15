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Posted 15 августа, 13:38

Published 15 августа, 13:38

Modified 10 сентября, 00:00

Updated 10 сентября, 00:00

Ноги укажут на повышенный холестерин: 6 внешних признаков

Как без анализов узнать, повышен ли у вас холестерин

15 августа 2024, 13:38
Фото: Изображение Midjourney
Ноги укажут на повышенный холестерин: 6 внешних признаков
Рассказываем, какие признаки могут свидетельствовать о повышенном уровне холестерина.

Зачастую определить повышенный холестерин можно по состоянию ног. В частности, о подобных проблемах сигнализируют боль в ногах, онемение, слабость мышц и другие признаки, о которых мы подробно расскажем ниже.

Боль

В случае, если боль в ногах возникает из-за повышенного холестерина, она проявляется во время ходьбы и физических нагрузок, а после непродолжительного отдыха проходит. Болевые ощущения могут быть как легкими, так и сильными, как в одной ноге, так и в обеих.

Незаживающие раны

Еще одним признаком, свидетельствующим о повышенном холестерине, могут стать долго не заживающие повреждения кожи — царапины, раны, язвы и др. Все дело здесь в нарушенной проходимости кровеносных сосудов, так как недостаток кровоснабжения не лучшим образом сказывается на состоянии мягких тканей.

Онемение и покалывание

Помимо боли в ногах и длительного незаживления, на повышенный холестерин могут указывать такие признаки, как онемение и покалывание в ногах. Это также является признаком нарушения кровообращения из-за сужения или полной блокировки сосудов.

Изменение цвета кожи

Стоит проверить уровень холестерина и в том случае, если вы заметили изменение цвета кожи ног — она может побледнеть или посинеть. Кроме того, из-за нарушения кровотока ноги могут быть холодными на ощупь.

Мышечная слабость

Недостаточное кровоснабжение сказывается и на работе мышц, из-за чего в ногах могут появиться слабость и уменьшение мышечной массы. Если вы заметили у себя эти признаки, вам следует незамедлительно обратиться к врачу и провериться на повышенных холестерин.

Образование «шпоры»

И наконец, как выяснили эксперты, на повышенный холестерин может указывать появление пяточной шпоры (подошвенного фасциита). Дело в том, что это вещество вызывает микроразрывы сухожилий и тормозит процессы их заживления.

#Дмитрий Митраков#Здоровье#Все материалы авторов
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