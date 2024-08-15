Белее снега: лучшие домашние средства для отбеливания одежды

Posted 15 августа, 10:29
Published 15 августа, 10:29
Modified 9 сентября, 23:24
Updated 9 сентября, 23:24
Вернуть первоначальный белый цвет футболке или майке можно с помощью специального отбеливателя или домашних средств, осветляющих ткань.
С помощью 72-процентного хозяйственного мыла и соды можно не только вывести пятна, но и отбелить изделие. Для этого вещь нужно тщательно намылить и поместить на 5 — 6 часов в теплый содовый раствор, который разводится из расчета 1 столовая ложка соды на 1 литр воды. После этого одежду необходимо прополоскать и высушить. Вещь станет свежей, белоснежной, с приятным запахом.
Хозяйственное мыло подходит для отбеливания хлопчатобумажных изделий. Для синтетических вещей нужен специальный раствор. Для него понадобятся: соль (6 столовых ложек), 3-процентная перекись водорода (3 ложки), спирт (1 ложка), стиральный порошок (50 грамм). Эти ингредиенты нужно развести в 10 литрах воды и оставить в полученном растворе вещи на полчаса. Чтобы ткань сохраняла прочность, нужно следить за температурой воды, которая должна быть не более 40 градусов.
Освежить белый цвет одежды можно с помощью лимонного сока. Для разведения раствора понадобятся 10 литров теплой воды и сок, выжатый из двух лимонов.
Средства с отбеливающим эффектом можно найти не только в холодильнике, но и в домашней аптечке. Например, аспирин. Две-три измельченных таблетки нужно добавить к порошку или гелю для стирки и постирать вещь в машинке на режиме «Удаление пятен». Предварительного замачивания при этом не требуется.
Восстановить утраченную белизну, а также сильные загрязнения также можно с помощью нашатырного спирта и перекиси водорода. На 10 литров воды потребуется по пять столовых ложек этих средств. В растворе изделия оставляют не менее чем на два часа.
Стоит отметить, что не нужно злоупотреблять отбеливающими средствами, поскольку они снижают прочность ткани. Сохранить свежий цвет вещей можно и при аккуратной стирке. Для этого существует ряд правил:
Для удаления пятен рекомендуется использовать мыло-пятновыводитель или перекись водорода.
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