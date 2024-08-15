Белее снега: лучшие домашние средства для отбеливания одежды

С помощью 72-процентного хозяйственного мыла и соды можно не только вывести пятна, но и отбелить изделие. Для этого вещь нужно тщательно намылить и поместить на 5 — 6 часов в теплый содовый раствор, который разводится из расчета 1 столовая ложка соды на 1 литр воды. После этого одежду необходимо прополоскать и высушить. Вещь станет свежей, белоснежной, с приятным запахом.