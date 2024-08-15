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Posted 15 августа, 10:29

Published 15 августа, 10:29

Modified 9 сентября, 23:24

Updated 9 сентября, 23:24

5 способов вернуть вещам первоначальную белизну с помощью домашних средств

Белее снега: лучшие домашние средства для отбеливания одежды

15 августа 2024, 10:29
Фото: Изображение Midjourney
5 способов вернуть вещам первоначальную белизну с помощью домашних средств
Рассказываем, как вернуть вещам белый цвет и что для этого потребуется.

Вернуть первоначальный белый цвет футболке или майке можно с помощью специального отбеливателя или домашних средств, осветляющих ткань.

Хозяйственное мыло и сода

С помощью 72-процентного хозяйственного мыла и соды можно не только вывести пятна, но и отбелить изделие. Для этого вещь нужно тщательно намылить и поместить на 5 — 6 часов в теплый содовый раствор, который разводится из расчета 1 столовая ложка соды на 1 литр воды. После этого одежду необходимо прополоскать и высушить. Вещь станет свежей, белоснежной, с приятным запахом.

Соль и перекись водорода

Хозяйственное мыло подходит для отбеливания хлопчатобумажных изделий. Для синтетических вещей нужен специальный раствор. Для него понадобятся: соль (6 столовых ложек), 3-процентная перекись водорода (3 ложки), спирт (1 ложка), стиральный порошок (50 грамм). Эти ингредиенты нужно развести в 10 литрах воды и оставить в полученном растворе вещи на полчаса. Чтобы ткань сохраняла прочность, нужно следить за температурой воды, которая должна быть не более 40 градусов.

Освежить белый цвет одежды можно с помощью лимонного сокаОсвежить белый цвет одежды можно с помощью лимонного сока
Освежить белый цвет одежды можно с помощью лимонного сока. Фото: Изображение Midjourney

Сок лимона

Освежить белый цвет одежды можно с помощью лимонного сока. Для разведения раствора понадобятся 10 литров теплой воды и сок, выжатый из двух лимонов.

Аспирин

Средства с отбеливающим эффектом можно найти не только в холодильнике, но и в домашней аптечке. Например, аспирин. Две-три измельченных таблетки нужно добавить к порошку или гелю для стирки и постирать вещь в машинке на режиме «Удаление пятен». Предварительного замачивания при этом не требуется.

Перекись водорода и нашатырный спирт

Восстановить утраченную белизну, а также сильные загрязнения также можно с помощью нашатырного спирта и перекиси водорода. На 10 литров воды потребуется по пять столовых ложек этих средств. В растворе изделия оставляют не менее чем на два часа.

Стоит отметить, что не нужно злоупотреблять отбеливающими средствами, поскольку они снижают прочность ткани. Сохранить свежий цвет вещей можно и при аккуратной стирке. Для этого существует ряд правил:

  • Не стирать белые хлопчатобумажные вещи вместе с шерстяными и синтетическими изделиями, иначе появится серый оттенок.
  • Одежду из смесовых тканей стирать при температуре 30 градусов, а хлопковые вещи — при температуре 60 градусов.
  • При стирке белых вещей добавлять к порошку или гелю столовую ложку соли.

Для удаления пятен рекомендуется использовать мыло-пятновыводитель или перекись водорода.

#Дмитрий Митраков#Общество#Мода#Все материалы авторов
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