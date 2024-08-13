Диетолог рассказал, как снизить калорийность еды

Posted 13 августа, 13:36
Published 13 августа, 13:36
Modified 10 сентября, 01:44
Updated 10 сентября, 01:44
Чтобы быстро снизить калорийность своего рациона, откажитесь от калорийных сладких десертов в пользу свежих фруктов. Если все же хочется чего-нибудь «вредного», старайтесь употреблять сладости на сытый желудок и небольшими порциями.
Не торопитесь глотать пищу. При тщательном пережевывании быстрее приходит чувство насыщения, а значит, получится снизить количество потребляемых калорий. Если вы пообедали второпях и не наелись, подождите около 20 минут. Именно через такой промежуток времени мозг полностью осознает, что желудок «загружен», и отключает чувство голода.
Пища должна быть разнообразной не только по содержанию питательных веществ, но и по вкусу. Берите понемногу разных продуктов и собирайте из них полезные боулы — так вы снизите калорийность повседневного рациона.
Соусы, как и майонез, почти всегда обладают высокой калорийностью. Постарайтесь полностью отказаться от них или заменить сытные варианты (песто, гуакамоле, сырный и т. д.) горчицей и томатным соусом.
Вообще замена продуктов на более низкокалорийные варианты — главный секрет похудения.
Пример такой «рокировки», позволяющей снизить калорийность рациона, приводит доктор медицинских наук, профессор ФИЦ питания и биотехнологий Алла Погожева:
«Если винегрет заменить салатом из свежих овощей с растительным маслом, а рис — тушеными овощами, то калорийность обеда снизится более чем на 200 ккал. 500–600 ккал на обед худеющим — это оптимально».
Постарайтесь найти замену обычному хлебу, например приобретайте цельнозерновые хлебцы. Они помогут снизить калорийность рациона и набрать необходимое количество клетчатки.
Старайтесь употреблять меньше масла, в том числе и растительного. Жирные продукты тоже подлежат замене: вместо свинины, баранины и бекона добавьте в рацион морепродукты, молочные изделия низкой жирности, ешьте побольше овощей и фруктов.
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