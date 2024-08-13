Диетолог рассказал, как снизить калорийность еды

Не торопитесь глотать пищу. При тщательном пережевывании быстрее приходит чувство насыщения, а значит, получится снизить количество потребляемых калорий. Если вы пообедали второпях и не наелись, подождите около 20 минут. Именно через такой промежуток времени мозг полностью осознает, что желудок «загружен», и отключает чувство голода.