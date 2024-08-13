newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 августа, 13:36

Published 13 августа, 13:36

Modified 10 сентября, 01:44

Updated 10 сентября, 01:44

Диетолог рассказал, как снизить калорийность еды

Диетолог рассказал, как снизить калорийность еды

13 августа 2024, 13:36
Фото: Изображение Midjourney
Снизить калорийность рациона можно без жестких мер и диет. Как похудеть и при этом не испытывать чувство дискомфорта, в материале Newia.

Замените десерты фруктами

Чтобы быстро снизить калорийность своего рациона, откажитесь от калорийных сладких десертов в пользу свежих фруктов. Если все же хочется чего-нибудь «вредного», старайтесь употреблять сладости на сытый желудок и небольшими порциями.

Тщательно пережевывайте пищу

Не торопитесь глотать пищу. При тщательном пережевывании быстрее приходит чувство насыщения, а значит, получится снизить количество потребляемых калорий. Если вы пообедали второпях и не наелись, подождите около 20 минут. Именно через такой промежуток времени мозг полностью осознает, что желудок «загружен», и отключает чувство голода.

Сочетайте вкусы

Пища должна быть разнообразной не только по содержанию питательных веществ, но и по вкусу. Берите понемногу разных продуктов и собирайте из них полезные боулы — так вы снизите калорийность повседневного рациона.

Откажитесь от соусов

Соусы, как и майонез, почти всегда обладают высокой калорийностью. Постарайтесь полностью отказаться от них или заменить сытные варианты (песто, гуакамоле, сырный и т. д.) горчицей и томатным соусом.

Вообще замена продуктов на более низкокалорийные варианты — главный секрет похудения.

Пример такой «рокировки», позволяющей снизить калорийность рациона, приводит доктор медицинских наук, профессор ФИЦ питания и биотехнологий Алла Погожева:

«Если винегрет заменить салатом из свежих овощей с растительным маслом, а рис — тушеными овощами, то калорийность обеда снизится более чем на 200 ккал. 500–600 ккал на обед худеющим — это оптимально».

Минимизируйте потребление масла и хлеба

Постарайтесь найти замену обычному хлебу, например приобретайте цельнозерновые хлебцы. Они помогут снизить калорийность рациона и набрать необходимое количество клетчатки.

Старайтесь употреблять меньше масла, в том числе и растительного. Жирные продукты тоже подлежат замене: вместо свинины, баранины и бекона добавьте в рацион морепродукты, молочные изделия низкой жирности, ешьте побольше овощей и фруктов.

#Здоровье#Еда#Диета#Все материалы авторов
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика