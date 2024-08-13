Чего боятся женщины: что такое токофобия и как с этим жить?

Posted 13 августа, 05:45
Published 13 августа, 05:45
Modified 10 сентября, 05:27
Updated 10 сентября, 05:27
Психологи считают, что страх перед родами характерен почти для всех беременных. Другое дело как этот страх выражается. Женщины с токофобией делают всё, чтобы предотвратить беременность и даже отказываются от потомства лишь бы не переживать ужас родов.
Чего боятся женщины:
Фобия может развиться по нескольким причинам.
Первичная фобия — у нерожавших женщин. Фобия появляется вследствие эмоциональной или физической травмы. На это влияют:
Вторичная фобия — у рожавших женщин, запомнивших процесс беременности и родов как болезненный и тяжелый.
Усугубляет состояние женщины и развивает токофобию осуждение окружающих за «неправильное отношение» к беременности и родам. Поэтому женщина предпочитает замалчивать свои страхи.
А замалчивание ведет к прогрессированию токофобии. Могут возникать:
Со временем фобия может привести к серьезным психосоматическим нарушениям и проблемам со здоровьем. Поэтому с ней нужно бороться.
И здесь, скорее всего, не обойтись без помощи специалистов. Только работа с психологом и психотерапевтом поможет выявить реальные причины токофобии и справиться с ней.
Чрезвычайно важны также внимание и забота близких. Женщине необходимо снять груз эмоциональной ответственности, проговорив свои страхи. Близким не стоит осуждать и высмеивать чувства женщины. Надо выслушать, постараться понять и поддержать женщину.
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