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Posted 13 августа, 05:45

Published 13 августа, 05:45

Modified 10 сентября, 05:27

Updated 10 сентября, 05:27

Чего боятся женщины: что такое токофобия и как с этим жить?

Чего боятся женщины: что такое токофобия и как с этим жить?

13 августа 2024, 05:45
Фото: Изображение Midjourney
Чего боятся женщины: что такое токофобия и как с этим жить?
Панический страх перед беременностью и родами испытывает примерно каждая пятая женщина. Что же такое токофобия — нормальное явление или патология? Разбираемся вместе с психологами.

Что такое токофобия

Психологи считают, что страх перед родами характерен почти для всех беременных. Другое дело как этот страх выражается. Женщины с токофобией делают всё, чтобы предотвратить беременность и даже отказываются от потомства лишь бы не переживать ужас родов.

Чего боятся женщины:

  • боли;
  • невозможности родить или родить нездорового младенца;
  • самого родительства («не смогу стать хорошей матерью»);
  • проблем со здоровьем.

Почему возникает токофобия

Фобия может развиться по нескольким причинам.

Первичная фобия — у нерожавших женщин. Фобия появляется вследствие эмоциональной или физической травмы. На это влияют:

  • рассказы родственников и знакомых о тяжелых родах;
  • фильмы с мучительными родами;
  • физическое половое насилие;
  • выкидыш или аборт.

Вторичная фобия — у рожавших женщин, запомнивших процесс беременности и родов как болезненный и тяжелый.

Фобия появляется вследствие эмоциональной или физической травмыФобия появляется вследствие эмоциональной или физической травмы
Фобия появляется вследствие эмоциональной или физической травмы. Фото: Изображение Midjourney

Чем опасна токофобия

Усугубляет состояние женщины и развивает токофобию осуждение окружающих за «неправильное отношение» к беременности и родам. Поэтому женщина предпочитает замалчивать свои страхи.

А замалчивание ведет к прогрессированию токофобии. Могут возникать:

  • бессонница;
  • панические атаки:
  • выкидыши на ранних сроках и преждевременные роды;
  • стресс и тревожность;
  • тяжелая послеродовая депрессия.

Можно ли избавиться от токофобии

Со временем фобия может привести к серьезным психосоматическим нарушениям и проблемам со здоровьем. Поэтому с ней нужно бороться.

И здесь, скорее всего, не обойтись без помощи специалистов. Только работа с психологом и психотерапевтом поможет выявить реальные причины токофобии и справиться с ней.

Чрезвычайно важны также внимание и забота близких. Женщине необходимо снять груз эмоциональной ответственности, проговорив свои страхи. Близким не стоит осуждать и высмеивать чувства женщины. Надо выслушать, постараться понять и поддержать женщину.

#Екатерина Непомнящая#Здоровье#Беременные#Все материалы авторов
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