Незаметные убийцы: что в вашей квартире может быть особенно опасно

Для здоровья опасны доски из пластика. Они могут показаться удобными и гигиеничными, однако в них часто образуются микропоры, в которые попадает пища и начинает гнить. Так что рекомендуется использовать разделочные доски из дерева, причем менять их нужно регулярно — раз в три или в четыре месяца. И еще одно правило — использовать разные доски для овощей, рыбы и мяса.