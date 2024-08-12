Незаметные убийцы: что в вашей квартире может быть особенно опасно

Posted 12 августа, 03:28
Published 12 августа, 03:28
Modified 10 сентября, 05:23
Updated 10 сентября, 05:23
Чайник может угрожать вашему здоровью, если вы за ним не ухаживаете — например, не удаляете с его стенок накипь. Она опасна, поскольку не просто портит вкус еды, но и ударяет по почкам в виде солей.
Опасны именно дешевые обои и краски, поскольку в их составе есть формальдегиды и токсины, в том числе бензол. Результат их воздействия на организм — сильная аллергия, проблемы с почками, печенью и с нервной системой. Так что откажитесь от таких обоев в пользу безопасных, например бумажных.
Опасность представляет наполнитель — синтетический и дешевый. Однако вред может нанести и натуральный наполнитель — в перьях и пухе активно размножаются клещи и другие паразиты, которые могут вызвать крапивницу, аллергию. Чтобы обезопасить себя, старайтесь менять подушки регулярно — минимум раз в год, а если у вас есть склонность к аллергии, то каждые три месяца.
Самыми опасными считаются диваны, которые выполнены из ДСП. Этот материал активно выделяет токсичные вещества, которые обуславливают развитие заболеваний печени, почек, мозга, дыхательных путей.
На первый взгляд безобидный предмет гигиены может быть очень вредным — в нем размножаются бактерии, и особенно активно эти процессы происходят в теплой и влажной среде. Такая мочалка портит кожу. Выход есть — менять ее не реже, чем зубную щетку, особенно если вы пользуетесь мочалкой из синтетики.
Для здоровья опасны доски из пластика. Они могут показаться удобными и гигиеничными, однако в них часто образуются микропоры, в которые попадает пища и начинает гнить. Так что рекомендуется использовать разделочные доски из дерева, причем менять их нужно регулярно — раз в три или в четыре месяца. И еще одно правило — использовать разные доски для овощей, рыбы и мяса.
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