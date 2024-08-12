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Posted 12 августа, 03:28

Published 12 августа, 03:28

Modified 10 сентября, 05:23

Updated 10 сентября, 05:23

Незаметные убийцы: что в вашей квартире может быть особенно опасно

Незаметные убийцы: что в вашей квартире может быть особенно опасно

12 августа 2024, 03:28
Фото: Изображение Midjourney
Незаметные убийцы: что в вашей квартире может быть особенно опасно
Мы пользуемся этими предметами каждый день, они есть у нас дома, но мы не догадываемся, какую опасность они в себе таят! Рассказываем о тихих и незаметных «убийцах» в вашей квартире.

Чайники

Чайник может угрожать вашему здоровью, если вы за ним не ухаживаете — например, не удаляете с его стенок накипь. Она опасна, поскольку не просто портит вкус еды, но и ударяет по почкам в виде солей.

Краска для стен и обои

Опасны именно дешевые обои и краски, поскольку в их составе есть формальдегиды и токсины, в том числе бензол. Результат их воздействия на организм — сильная аллергия, проблемы с почками, печенью и с нервной системой. Так что откажитесь от таких обоев в пользу безопасных, например бумажных.

Опасны именно дешевые обои и краски, поскольку в их составе есть формальдегиды и токсины, в том числе бензолОпасны именно дешевые обои и краски, поскольку в их составе есть формальдегиды и токсины, в том числе бензол
Опасны именно дешевые обои и краски, поскольку в их составе есть формальдегиды и токсины, в том числе бензол. Фото: Изображение Midjourney

Подушки

Опасность представляет наполнитель — синтетический и дешевый. Однако вред может нанести и натуральный наполнитель — в перьях и пухе активно размножаются клещи и другие паразиты, которые могут вызвать крапивницу, аллергию. Чтобы обезопасить себя, старайтесь менять подушки регулярно — минимум раз в год, а если у вас есть склонность к аллергии, то каждые три месяца.

Диван

Самыми опасными считаются диваны, которые выполнены из ДСП. Этот материал активно выделяет токсичные вещества, которые обуславливают развитие заболеваний печени, почек, мозга, дыхательных путей.

Самыми опасными считаются диваны, которые выполнены из ДСПСамыми опасными считаются диваны, которые выполнены из ДСП
Самыми опасными считаются диваны, которые выполнены из ДСП. Фото: Изображение Midjourney

Мочалка для тела

На первый взгляд безобидный предмет гигиены может быть очень вредным — в нем размножаются бактерии, и особенно активно эти процессы происходят в теплой и влажной среде. Такая мочалка портит кожу. Выход есть — менять ее не реже, чем зубную щетку, особенно если вы пользуетесь мочалкой из синтетики.

Разделочная доска

Для здоровья опасны доски из пластика. Они могут показаться удобными и гигиеничными, однако в них часто образуются микропоры, в которые попадает пища и начинает гнить. Так что рекомендуется использовать разделочные доски из дерева, причем менять их нужно регулярно — раз в три или в четыре месяца. И еще одно правило — использовать разные доски для овощей, рыбы и мяса.

#Мария Казак#Дом#Все материалы авторов#Интерьер#Дом и сад
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