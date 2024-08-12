Деменция и Альцгеймер не одно и то же: специалист развеял мифы о болезни

Миф 1. Деменция — это болезнь Альцгеймера

Миф 2. Альцгеймером болеют только очень пожилые люди

Миф 3 Если у моего дедушки был Альцгеймер, то будет и у меня

Миф 4 Изучение языков предотвращает деменцию

Миф 5 Важно решать кроссворды и играть в логические игры — это защита от деменции