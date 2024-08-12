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Posted 12 августа, 11:07

Published 12 августа, 11:07

Modified 10 сентября, 05:24

Updated 10 сентября, 05:24

Деменция и Альцгеймер не одно и то же: специалист развеял мифы о болезни

Деменция и Альцгеймер не одно и то же: специалист развеял мифы о болезни

12 августа 2024, 11:07
Фото: Изображение Midjourney
Деменция и Альцгеймер не одно и то же: специалист развеял мифы о болезни
Деменция — это состояние, при котором человек утрачивает когнитивные функции: память, суждение, мышление, ориентацию, коммуникации. В народе деменцию называют слабоумием, что тоже, по сути, верно. А вот стереотипы об этом явлении не всегда бывают верны. Разберемся, где правда, с помощью специалиста.

На вопросы отвечает клинический психолог Станислав Самбурский.

Миф 1. Деменция — это болезнь Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера — это одна из форм деменции, как показывает статистика, одна из самых распространенных (60–70% в разных странах). Но это далеко не одно и то же, есть и другие виды деменции: сосудистая деменция, деменция с тельцами Леви. Каждое из этих заболеваний протекает со своими особенностями.

Миф 2. Альцгеймером болеют только очень пожилые люди

Преимущественно деменции подвергаются представители старшего поколения. Но формы ранней деменции могут проявиться и в возрасте до 65 лет. Известны редкие случаи, когда деменция настигала людей в возрасте около 40 лет. А в 2023 году был отмечен случай слабоумия у 19-летнего парня из Китая.

Преимущественно деменции подвергаются представители старшего поколенияПреимущественно деменции подвергаются представители старшего поколения
Преимущественно деменции подвергаются представители старшего поколения. Фото: Изображение Midjourney

Миф 3 Если у моего дедушки был Альцгеймер, то будет и у меня

Со стопроцентной уверенность этого утверждать нельзя. Риск развития этой болезни может определить только генетическое исследование.

Миф 4 Изучение языков предотвращает деменцию

Изучение иностранных языков и разговорная практика не гарантируют того, что болезнь пройдет стороной, но могут отсрочить проявление ее симптомов.

Риск развития этой болезни может определить только генетическое исследованиеРиск развития этой болезни может определить только генетическое исследование
Риск развития этой болезни может определить только генетическое исследование. Фото: Изображение Midjourney

Миф 5 Важно решать кроссворды и играть в логические игры — это защита от деменции

Интеллектуальная деятельность поддерживает активность мозга, но, опять же, не защищает от слабоумия на 100 процентов. Однако поддерживать разнообразную умственную активность действительно важно.

Миф 6 Болезнь Альцгеймера излечима

Лекарства, полностью излечивающего от Альцгеймера, действительно нет. Но есть медицинские программы, которые направлены на то, чтобы болезнь замедлила темп и пациент почувствовал себя лучше.

#Алла Хан#Здоровье#Все материалы авторов
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