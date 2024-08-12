Деменция и Альцгеймер не одно и то же: специалист развеял мифы о болезни

Posted 12 августа, 11:07
Published 12 августа, 11:07
Modified 10 сентября, 05:24
Updated 10 сентября, 05:24
На вопросы отвечает клинический психолог Станислав Самбурский.
Болезнь Альцгеймера — это одна из форм деменции, как показывает статистика, одна из самых распространенных (60–70% в разных странах). Но это далеко не одно и то же, есть и другие виды деменции: сосудистая деменция, деменция с тельцами Леви. Каждое из этих заболеваний протекает со своими особенностями.
Преимущественно деменции подвергаются представители старшего поколения. Но формы ранней деменции могут проявиться и в возрасте до 65 лет. Известны редкие случаи, когда деменция настигала людей в возрасте около 40 лет. А в 2023 году был отмечен случай слабоумия у 19-летнего парня из Китая.
Со стопроцентной уверенность этого утверждать нельзя. Риск развития этой болезни может определить только генетическое исследование.
Изучение иностранных языков и разговорная практика не гарантируют того, что болезнь пройдет стороной, но могут отсрочить проявление ее симптомов.
Интеллектуальная деятельность поддерживает активность мозга, но, опять же, не защищает от слабоумия на 100 процентов. Однако поддерживать разнообразную умственную активность действительно важно.
Лекарства, полностью излечивающего от Альцгеймера, действительно нет. Но есть медицинские программы, которые направлены на то, чтобы болезнь замедлила темп и пациент почувствовал себя лучше.
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