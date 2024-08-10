Как ухаживать за стопами, чтобы они дольше оставались здоровыми

Posted 10 августа, 17:56
Published 10 августа, 17:56
Modified 10 сентября, 05:07
Updated 10 сентября, 05:07
Как правильно ухаживать за стопами, чтобы продлить их здоровье и молодость, — читайте в статье.
С годами в человеческом теле затормаживаются все процессы, в том числе метаболизм и кровообращение. Это оказывает воздействие на все органы и системы, и ноги — не исключение. Изменения в работе периферических сосудов и мелких нервных окончаний нижних конечностей становятся причиной онемения и покалывания в ногах, формирования натоптышей и мозолей, повышения хрупкости ногтей и врастанию их в околоногтевое пространство, а также других проблем.
Если человек не обращает должного внимания на свои ноги и нужным образом не ухаживает за ними, у него могут развиться грибковая инфекция или другие поражения кожи, вплоть до появления плохо заживающих язв.
Помимо ежедневного мытья ног с тщательным последующим просушиванием кожи между пальцами, следует регулярно ополаскивать стопы холодной водой — это способствует восстановлению кровообращения. Кроме того, в зависимости от сезона, возраста и индивидуальных особенностей нужно пользоваться питательными и увлажняющими средствами для кожи ног, а также периодически применять средства для отшелушивания отмерших частичек кожи.
Хорошо действуют на состояние стоп массаж и гимнастика, которые можно выполнять пару раз в неделю, а также катание стопами по полу небольшого мяча. А если у вас в течение дня болят и отекают ноги, полезно вечером полежать четверть часа, закинув их на возвышение, например, на стенку, спинку кровати или подоконник. И наконец, врачи рекомендуют спать с приподнятыми ногами — достаточно подложить под ноги валик диаметром 10 см.
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