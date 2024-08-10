Как ухаживать за стопами, чтобы они дольше оставались здоровыми

Хорошо действуют на состояние стоп массаж и гимнастика, которые можно выполнять пару раз в неделю, а также катание стопами по полу небольшого мяча. А если у вас в течение дня болят и отекают ноги, полезно вечером полежать четверть часа, закинув их на возвышение, например, на стенку, спинку кровати или подоконник. И наконец, врачи рекомендуют спать с приподнятыми ногами — достаточно подложить под ноги валик диаметром 10 см.