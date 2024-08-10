Дерзкий кислотно-зелёный стиль Brat Summer: как носить главный тренд этого лета?

Posted 10 августа, 16:02
Published 10 августа, 16:02
Modified 10 сентября, 05:22
Updated 10 сентября, 05:22
Brat — это название нового альбома поп-певицы Charli XCX, выпущенного в начале июня. Этот альбом моментально взлетел на вершины зарубежных чартов и стал настоящей сенсацией. Слово Brat переводится с английского как «сорванец», что уже намекает на философию, лежащую в основе этой эстетики.
Альбом Charli XCX стал настолько популярен, что породил новый тренд — Brat Summer. Это не просто эстетика, а целая философия, которой следуют многие модницы. Девушки в этом сезоне отказываются от стереотипов и навязанных концепций вроде clean girl и tradwife, отдавая предпочтение более свободному и хулиганистому стилю жизни. Они дерзкие, уверенные в себе и не боятся нарушать правила. Эти девушки живут вне рамок, наслаждаясь каждым моментом и веселясь столько, сколько хотят. Лето 2024 года смело объявлено инфлюенсерами как Brat Summer в честь альбома Charli XCX.
В центре Brat Summer — яркий кислотно-зелёный цвет, который стал символом этой дерзкой и самобытной эстетики. Этот оттенок, как никакой другой, выражает дух свободы и независимости, делая его ключевым элементом стиля сезона. Хотя такой яркий цвет может показаться сложным в использовании, модные блогеры находят способы интегрировать его в свои образы с минимальными акцентами. Это могут быть зелёные кольца, сумки, чехлы для смартфонов или другие аксессуары, которые добавляют пикантности и оригинальности.
Однако не обязательно ограничиваться кислотным неоном — базовый зелёный тоже в тренде. Мы собрали для тебя самые вдохновляющие образы от ведущих модных инфлюенсеров, которые мастерски играют с этим цветом. Пусть это лето будет ярким, дерзким и по-настоящему незабываемым — в духе Brat Summer!
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