Дерзкий кислотно-зелёный стиль Brat Summer: как носить главный тренд этого лета?

В центре Brat Summer — яркий кислотно-зелёный цвет, который стал символом этой дерзкой и самобытной эстетики. Этот оттенок, как никакой другой, выражает дух свободы и независимости, делая его ключевым элементом стиля сезона. Хотя такой яркий цвет может показаться сложным в использовании, модные блогеры находят способы интегрировать его в свои образы с минимальными акцентами. Это могут быть зелёные кольца, сумки, чехлы для смартфонов или другие аксессуары, которые добавляют пикантности и оригинальности.