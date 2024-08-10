Денимовая куртка: главный мастхэв уходящего лета и её секретное преимущество

Согласись, вещи из денима уже давно стали классикой и не собираются сдавать свои позиции. Джинсовые топы, шорты, юбки из состаренной ткани и, конечно же, куртки — эти элементы гардероба буквально повсюду. Но именно куртки из денима в этом сезоне оказались в центре внимания.

Эта базовая вещь становится объектом творческого переосмысления модных икон стритстайла. Они украшают её стильными брошками (о которых мы писали вчера), добавляют ленты и платки, а некоторые даже экспериментируют, выворачивая куртки наизнанку. Но истинное очарование джинсовой куртки заключается в её универсальности: она великолепно вписывается в любой образ, будь то повседневный кэжуал или элегантный наряд, сообщает эксперты peopletalk.ru. Сегодня мы собрали для тебя самые вдохновляющие аутфиты от ведущих модных инфлюенсеров, чтобы показать, насколько легко денимовая куртка может стать ключевым элементом твоего гардероба и добавить свежести в твои образы. Будь то прохладный вечер на летней террасе или неспешная прогулка по городу, эта куртка станет твоим верным спутником, идеально дополняющим любой стиль.