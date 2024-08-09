Вкуснее мяса: 3 закуски из баклажанов на зиму, которые покорят любого

Баклажаны, как грибы Острые жареные баклажаны «Огонек» Баклажаны «Тещин язык»

Баклажаны зимой не купишь — дорогие. В самый раз покупать их сейчас, пока не кончился сезон, и готовить вкусные закуски к зимнему столу. Собрали три рецепта консервированных баклажанов, которые точно не оставят равнодушными ни гостей, ни домашних.