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Posted 9 августа, 17:10

Published 9 августа, 17:10

Modified 10 сентября, 05:18

Updated 10 сентября, 05:18

Вкуснее мяса: 3 закуски из баклажанов на зиму, которые покорят любого

Вкуснее мяса: 3 закуски из баклажанов на зиму, которые покорят любого

9 августа 2024, 17:10
Фото: Изображение Midjourney
Вкуснее мяса: 3 закуски из баклажанов на зиму, которые покорят любого
Баклажаны зимой не купишь — дорогие. В самый раз покупать их сейчас, пока не кончился сезон, и готовить вкусные закуски к зимнему столу. Собрали три рецепта консервированных баклажанов, которые точно не оставят равнодушными ни гостей, ни домашних.

Баклажаны, как грибы

Эта закуска ничем не отличается от любимых засоленных грибочков. А все благодаря вкусному маринаду.

Понадобятся:

  • баклажаны — 2 кг;
  • чеснок — 10 зубчиков;
  • растительное масло — 50 мл;
  • сахар — 50 г;
  • соль — 4 ст. л.;
  • уксус — 70 мл;
  • вода — 2,5 л.

Приготовление:

  1. Баклажаны помыть, очистить и нарезать средними кусочками.
  2. Вскипятить воду, добавить туда соль, сахар и уксус.
  3. В маринад выложить подготовленные баклажаны и проварить 7–10 минут.
  4. Положить измельченный чеснок, зелень, дождаться кипения, вытащить баклажаны и распределить по стерилизованным банкам.
  5. В каждую банку влить ложку масла и закатать.
Баклажаны, как грибыБаклажаны, как грибы
Баклажаны, как грибы. Фото: Изображение Midjourney

Острые жареные баклажаны «Огонек»

Закуска, которая разжигает аппетит благодаря острому пряному вкусу. Отличное дополнение к вареной картошке и макаронам.

Понадобятся:

  • баклажаны — 1 кг;
  • перец чили — 2-3 стручка;
  • чеснок — 5-6 зубчиков;
  • растительное масло — 100 мл;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • уксус — 3 ст. л.;
  • вода — 150 мл.

Приготовление:

  1. Баклажаны помыть, нарезать кружочками одинаковой толщины и обжарить с обеих сторон до золотистого цвета.
  2. Все остальные ингредиенты измельчить в блендере, чтобы получился густой соус.
  3. Жареные баклажаны сложить в банки, перемежая каждый слой получившимся соусом.
  4. После того как банки наполнятся, стерилизовать их еще 10 минут и закатать.
Острые жареные баклажаны «Огонек»Острые жареные баклажаны «Огонек»
Острые жареные баклажаны «Огонек». Фото: Изображение Midjourney

Баклажаны «Тещин язык»

Сочетание баклажанов, помидоров, острого и болгарского перцев делает эту закуску невероятно ароматной и необычной на вкус. Настоящий деликатес на вашем столе.

Понадобятся:

  • баклажаны — 1 кг;
  • помидоры — 1 кг;
  • болгарский перец — 4 шт.;
  • перец чили — 2 стручка;
  • чеснок — 1 головка;
  • растительное масло — 4 ст. л.;
  • сахар — 4 ст. л.;
  • соль — 2 ст. л.;
  • уксус — 2 ст. л.;
  • специи.

Приготовление:

  1. Овощи помыть. Баклажаны нарезать кружочками, болгарский перец — крупным кубиком, чили и чеснок — мелко покрошить.
  2. Помидоры очистить от кожицы, провернуть через мясорубку. Томатную массу залить в кастрюлю и проварить 10 минут, затем положить сахар, соль, масло и специи.
  3. В полученный соус положить баклажаны, после чего варить еще 10 минут.
  4. Положить болгарский перец и варить еще 7 минут.
  5. Положить чили и чеснок, а через 5 минут влить уксус.
  6. Разложить закуску по заранее стерилизованным банкам и закатать.
Баклажаны «Тещин язык»Баклажаны «Тещин язык»
Баклажаны «Тещин язык». Фото: Изображение Midjourney
#Алла Хан#Еда#Все материалы авторов#Сад и огород
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