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Posted 9 августа, 11:25

Published 9 августа, 11:25

Modified 10 сентября, 05:16

Updated 10 сентября, 05:16

Кем можно работать на пенсии? 6 всегда актуальных вакансий

Кем можно работать на пенсии? 6 всегда актуальных вакансий

9 августа 2024, 11:25
Фото: Изображение Midjourney
Кем можно работать на пенсии? 6 всегда актуальных вакансий
Редко можно найти человека, который был бы доволен суммой своей пенсии. Поэтому многие пожилые граждане, выйдя на заслуженный отдых, стремятся найти работу, чтобы получить дополнительный доход. Кем же можно работать пенсионеру?

Часто пенсионеров приглашают на вакансии, где не нужен опыт работы, а сама трудовая деятельность неутомительная и предполагает отсутствие физической активности и нормированный график.

Библиотекарь

Прекрасный вариант для женщины в возрасте. Необходимо просто содержать в порядке картотеку, следить за порядком на стеллажах, подсказывать посетителям, где находятся интересующие их издания. Ну, а досуг в виде чтения на такой работе всегда обеспечен.

Прекрасный вариант для женщины в возрасте. Необходимо просто содержать в порядке картотеку, следить за порядком на стеллажахПрекрасный вариант для женщины в возрасте. Необходимо просто содержать в порядке картотеку, следить за порядком на стеллажах
Прекрасный вариант для женщины в возрасте. Необходимо просто содержать в порядке картотеку, следить за порядком на стеллажах. Фото: 1MI

Диспетчер в кол-центр

Многие компании сегодня открывают горячие линии, на которые принимают отзывы или жалобы о своих товарах или услугах. Диспетчер должен отвечать на звонки, на возникающие у потребителей вопросы. Физической нагрузки никакой, но требуются приятный голос и грамотная речь.

Многие компании сегодня открывают горячие линии, на которые принимают отзывы или жалобы о своих товарах или услугаМногие компании сегодня открывают горячие линии, на которые принимают отзывы или жалобы о своих товарах или услуга
Многие компании сегодня открывают горячие линии, на которые принимают отзывы или жалобы о своих товарах или услуга. Фото: 1MI

Репетитор

Вышедшие на заслуженный отдых учителя очень часто подрабатывают репетиторством — готовят школьников к ЕГЭ или просто подтягивают их по тем или иным предметам. Такую работу всегда можно найти, разместив объявление на популярных сайтах или просто попросив содействия у своих бывших учеников.

Вышедшие на заслуженный отдых учителя очень часто подрабатывают репетиторством — готовят школьников к ЕГЭ или просто подтягивают их по тем или иным предметамВышедшие на заслуженный отдых учителя очень часто подрабатывают репетиторством — готовят школьников к ЕГЭ или просто подтягивают их по тем или иным предметам
Вышедшие на заслуженный отдых учителя очень часто подрабатывают репетиторством — готовят школьников к ЕГЭ или просто подтягивают их по тем или иным предметам. Фото: 1MI

Няня

Ну, а если педагогического опыта и специальных знаний нет, то можно устроиться няней — как правило, молодые родители предпочитают в этом качестве женщин старшего возраста, которые уже имеют опыт обращения и с детьми, и даже с внуками. В обязанности няни входит забота о ребенке с соблюдением режима: сон, питание, прогулка, игры, развивающие занятия.

В обязанности няни входит забота о ребенке с соблюдением режима: сон, питание, прогулка, игры, развивающие занятияВ обязанности няни входит забота о ребенке с соблюдением режима: сон, питание, прогулка, игры, развивающие занятия
В обязанности няни входит забота о ребенке с соблюдением режима: сон, питание, прогулка, игры, развивающие занятия. Фото: 1MI

Вахтер

Вахтер нужен в любом офисном здании — днем он пропускает посетителей, ведет журнал учета, выдает пропуска. Ночью заступает на дежурство. Работа, как правило, сменная, так что оставляет много времени для личных дел.

Швея

Если вы умеете шить, знаете технику кроя, то вам всегда будут рады в ателье. Здесь всегда хватает работы: нужно распарывать, подшивать, утюжить, пришивать фурнитуру да еще и обслуживать клиентов.

Если вы умеете шить, знаете технику кроя, то вам всегда будут рады в ательеЕсли вы умеете шить, знаете технику кроя, то вам всегда будут рады в ателье
Если вы умеете шить, знаете технику кроя, то вам всегда будут рады в ателье. Фото: 1MI
#Алла Хан#Общество#Работа#Пенсионер#Все материалы авторов
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