Кем можно работать на пенсии? 6 всегда актуальных вакансий

Posted 9 августа, 11:25
Published 9 августа, 11:25
Modified 10 сентября, 05:16
Updated 10 сентября, 05:16
Часто пенсионеров приглашают на вакансии, где не нужен опыт работы, а сама трудовая деятельность неутомительная и предполагает отсутствие физической активности и нормированный график.
Прекрасный вариант для женщины в возрасте. Необходимо просто содержать в порядке картотеку, следить за порядком на стеллажах, подсказывать посетителям, где находятся интересующие их издания. Ну, а досуг в виде чтения на такой работе всегда обеспечен.
Многие компании сегодня открывают горячие линии, на которые принимают отзывы или жалобы о своих товарах или услугах. Диспетчер должен отвечать на звонки, на возникающие у потребителей вопросы. Физической нагрузки никакой, но требуются приятный голос и грамотная речь.
Вышедшие на заслуженный отдых учителя очень часто подрабатывают репетиторством — готовят школьников к ЕГЭ или просто подтягивают их по тем или иным предметам. Такую работу всегда можно найти, разместив объявление на популярных сайтах или просто попросив содействия у своих бывших учеников.
Ну, а если педагогического опыта и специальных знаний нет, то можно устроиться няней — как правило, молодые родители предпочитают в этом качестве женщин старшего возраста, которые уже имеют опыт обращения и с детьми, и даже с внуками. В обязанности няни входит забота о ребенке с соблюдением режима: сон, питание, прогулка, игры, развивающие занятия.
Вахтер нужен в любом офисном здании — днем он пропускает посетителей, ведет журнал учета, выдает пропуска. Ночью заступает на дежурство. Работа, как правило, сменная, так что оставляет много времени для личных дел.
Если вы умеете шить, знаете технику кроя, то вам всегда будут рады в ателье. Здесь всегда хватает работы: нужно распарывать, подшивать, утюжить, пришивать фурнитуру да еще и обслуживать клиентов.
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