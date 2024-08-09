Кем можно работать на пенсии? 6 всегда актуальных вакансий

Ну, а если педагогического опыта и специальных знаний нет, то можно устроиться няней — как правило, молодые родители предпочитают в этом качестве женщин старшего возраста, которые уже имеют опыт обращения и с детьми, и даже с внуками. В обязанности няни входит забота о ребенке с соблюдением режима: сон, питание, прогулка, игры, развивающие занятия.