Изменял 12 лет: молодая жена Петросяна раскрыла подробности об их романе

Posted 9 августа, 12:29
Published 9 августа, 12:29
Modified 10 сентября, 05:20
Updated 10 сентября, 05:20
Несколько лет назад общественность была шокирована известием о том, что у 74-летнего Евгения Петросяна появилась молодая возлюбленная — его помощница Татьяна Брухунова. Теперь же выяснилось, что их роман начался гораздо раньше, чем предполагалось.
Роман в 12 лет
В свежем интервью Татьяна Брухунова сделала сенсационное признание — их отношения с Петросяном длятся не 6 лет, как считалось ранее, а целых 12 лет. Это означает, что на момент начала романа Брухуновой было всего 23 года, в то время как сам Евгений Ваганович уже много лет состоял в браке с Еленой Степаненко.
Откровения Брухуновой о длительности их связи с Петросяном помогают лучше понять возмущение и обиду Елены Григорьевны во время бракоразводного процесса.
Обозвали «марамойкой»
Несмотря на травлю со стороны сторонников Степаненко и части поклонников Петросяна, Брухунова стойко переносила все нападки, связанные с тем, что она якобы разрушила брак двух знаменитостей. Сама Елена Григорьевна также не раз высказывалась в адрес «соперницы». Она заявляла, что мужчин после 74 лет «тянет к марамойкам».
Впрочем, и Евгений Ваганович недавно отметился едкими высказываниями в адрес бывшей жены, по-видимому, до сих пор не забыв, сколько всего она «прихватила» во время их развода. Кажется, страсти вокруг личной жизни Петросяна будут накаляться еще долго.
Матильда и Ваган
Напомним, что Татьяна Брухунова стала пятой женой Евгения Петросяна. Пара зарегистрировала свои отношения в декабре 2019 года. Они держали в тайне факт ожидания ребёнка и только в сентябре 2020 года артист опубликовал фотографию своего полугодовалого сына, которого назвали Ваган Межлумович в честь отца Евгения Петросяна. В марте 2024 года у супругов родилась дочь, которую назвали Матильда в честь известной балерины Кшесинской.
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