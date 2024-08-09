Изменял 12 лет: молодая жена Петросяна раскрыла подробности об их романе

В свежем интервью Татьяна Брухунова сделала сенсационное признание — их отношения с Петросяном длятся не 6 лет, как считалось ранее, а целых 12 лет. Это означает, что на момент начала романа Брухуновой было всего 23 года, в то время как сам Евгений Ваганович уже много лет состоял в браке с Еленой Степаненко.