Как и где проводили отпуск президенты США и первые леди: редкие фото

Posted 8 августа, 03:27
Published 8 августа, 03:27
Modified 10 сентября, 05:09
Updated 10 сентября, 05:09
Чета Байден любит отдыхать в своей пляжной резиденции в Делавэре. Американский президент предпочитает проводить отдых в компании с женой, а иногда — с детьми и внуками. Он очень любит нежиться на пляже, из-за чего журналисты окрестили Байдена «самым отдыхающим президентом». С момента вступления в должность он провел в отпуске 360 дней.
Еще один рекордсмен по количеству дней, проведенных в отпуске. По разным оценкам за 8-летний период правления Джордж Буш-младший брал на отдых от 800 до 1000 дней. Чаще всего он отдыхал на своем ранчо в Кроуфорде, штата Техас. Здесь он и был запечатлен журналистами с бензопилой в руках — президент занимался уборкой деревьев.
Супруги Клинтоны выбрали для уединения и отдыха Виргинские острова в Карибском море. Здесь они наслаждаются тропическим отдыхом наедине с друг другом. На фото запечатлены их нежные и полные страсти взгляды, обращенные друг к другу, и даже страстный танец.
Чета Рейганов предпочитала пляжному отдыху собственное ранчо. Всё свободное время они любили проводить здесь и даже принимали тут высокопоставленных гостей: королеву Елизавету, Михаила Горбачева, Маргарет Тэтчер и др. За это ранчо Рейганов даже назвали Западным Белым домом. Любимый отдых супругов Рейганов — конные прогулки в уединении.
Барак Обама любит активный отдых и часто отдыхает с семьей на Гавайях или Виргинских островах. Он катается с детьми на велосипедах, занимается серфингом, играет в гольф.
В период своей предвыборной кампании Трамп не раз подвергал критике отпуска Барака Обамы. И уверял, что стоит ему стать президентом, он не будет проводить столько времени на отдыхе. Тем не менее в период своего президентства Трамп не раз отправлялся на отдых в свой гольф-клуб в Бедминстере, а летом проводил отпуск в собственном имении в Палм-Бич во Флориде.
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