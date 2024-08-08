Как и где проводили отпуск президенты США и первые леди: редкие фото

В период своей предвыборной кампании Трамп не раз подвергал критике отпуска Барака Обамы. И уверял, что стоит ему стать президентом, он не будет проводить столько времени на отдыхе. Тем не менее в период своего президентства Трамп не раз отправлялся на отдых в свой гольф-клуб в Бедминстере, а летом проводил отпуск в собственном имении в Палм-Бич во Флориде.