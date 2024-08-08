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Posted 8 августа, 12:10

Published 8 августа, 12:10

Modified 10 сентября, 05:14

Updated 10 сентября, 05:14

Если остыли чувства: 7 игр для пар, укрепляющих отношения

Если остыли чувства: 7 игр для пар, укрепляющих отношения

8 августа 2024, 12:10
Фото: Изображение Midjourney
Если остыли чувства: 7 игр для пар, укрепляющих отношения
Эти психологические игры помогут вам заново узнать друг друга и снова разжечь остывающие чувства. Психологические игры для пар, которые давно в отношениях, и для только что познакомившихся партнеров.

Одно слово — один ответ

Когда влюбленные погружаются в общие воспоминания, это помогает укрепить связь и привязанность друг к другу. Предложите партнеру вспомнить, как вы познакомились: называете одно слово, а он продолжает предложение вторым словом.

Таким образом, вы вместе расскажете историю любви. Важно — для продолжения предложения произносить только одно слово. Это не только романтично, но и весело.

Угадай, что написано

Чувственная игра позволяет стать ближе к партнеру. Для начала начертите пальцем на руке партнера одно слово. И спросите, что вы написали. Затем можно усложнить игру — писать фразы и выбирать другие части тела. Нередко, такая игра заканчивается очень бурно.

36 вопросов

Есть специальная серия вопросов для сближения, созданных Артуром Ароном. Их можно найти в интернете. Психологи уверяют, что эти вопросы заставляют партнеров заново влюбиться друг в друга.

Важно отвечать честно и смотреть во время игры прямо в глаза партнеру.

Психологи уверяют, что 36 вопросов заставляют партнеров заново влюбиться друг в друга.Психологи уверяют, что 36 вопросов заставляют партнеров заново влюбиться друг в друга.
Психологи уверяют, что 36 вопросов заставляют партнеров заново влюбиться друг в друга.. Фото: Изображение Midjourney

«Я никогда не…»

Игра помогает лучше узнать своего партнера и даже раскрыть его секреты. По очереди продолжаете фразу, а если партнер сделал то, о чем вы говорили, то он делает глоток вина.

Правда или действие

Сначала один из партнеров задает другому вопрос: «Правда или действие?». Если собеседник выбирает правду, то ему придется ответить на любой ваш вопрос честно, каким бы каверзным или странным он не был. Если же выбрано действие, то он должен будет выполнить любое ваше задание. Кстати, оно может быть очень интимным.

Две правды — одна ложь

Еще одна игра, позволяющая узнать партнера ближе. Один из партнеров произносит три утверждения, одно из которых является ложью. Второй должен угадать, когда его обманывают, и отличить ложь от правды.

«Я никогда не…» Игра помогает лучше узнать своего партнера и даже раскрыть его секреты«Я никогда не…» Игра помогает лучше узнать своего партнера и даже раскрыть его секреты
«Я никогда не…» Игра помогает лучше узнать своего партнера и даже раскрыть его секреты. Фото: Изображение Midjourney

Радости и гадости

Психологическая игра, позволяющая лучше понять партнера. Заведите традицию во время каждого ужина рассказывать по три приятных и по три неприятных момента дня. Так вы будете в курсе дел друг друга и сможете понять, что радует и что огорчает вашу вторую половинку.

#Екатерина Непомнящая#Общество#Отношения#Все материалы авторов
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