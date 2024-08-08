Если остыли чувства: 7 игр для пар, укрепляющих отношения

Posted 8 августа, 12:10
Published 8 августа, 12:10
Modified 10 сентября, 05:14
Updated 10 сентября, 05:14
Когда влюбленные погружаются в общие воспоминания, это помогает укрепить связь и привязанность друг к другу. Предложите партнеру вспомнить, как вы познакомились: называете одно слово, а он продолжает предложение вторым словом.
Таким образом, вы вместе расскажете историю любви. Важно — для продолжения предложения произносить только одно слово. Это не только романтично, но и весело.
Чувственная игра позволяет стать ближе к партнеру. Для начала начертите пальцем на руке партнера одно слово. И спросите, что вы написали. Затем можно усложнить игру — писать фразы и выбирать другие части тела. Нередко, такая игра заканчивается очень бурно.
Есть специальная серия вопросов для сближения, созданных Артуром Ароном. Их можно найти в интернете. Психологи уверяют, что эти вопросы заставляют партнеров заново влюбиться друг в друга.
Важно отвечать честно и смотреть во время игры прямо в глаза партнеру.
Игра помогает лучше узнать своего партнера и даже раскрыть его секреты. По очереди продолжаете фразу, а если партнер сделал то, о чем вы говорили, то он делает глоток вина.
Сначала один из партнеров задает другому вопрос: «Правда или действие?». Если собеседник выбирает правду, то ему придется ответить на любой ваш вопрос честно, каким бы каверзным или странным он не был. Если же выбрано действие, то он должен будет выполнить любое ваше задание. Кстати, оно может быть очень интимным.
Еще одна игра, позволяющая узнать партнера ближе. Один из партнеров произносит три утверждения, одно из которых является ложью. Второй должен угадать, когда его обманывают, и отличить ложь от правды.
Психологическая игра, позволяющая лучше понять партнера. Заведите традицию во время каждого ужина рассказывать по три приятных и по три неприятных момента дня. Так вы будете в курсе дел друг друга и сможете понять, что радует и что огорчает вашу вторую половинку.
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