Если остыли чувства: 7 игр для пар, укрепляющих отношения

Сначала один из партнеров задает другому вопрос: «Правда или действие?». Если собеседник выбирает правду, то ему придется ответить на любой ваш вопрос честно, каким бы каверзным или странным он не был. Если же выбрано действие, то он должен будет выполнить любое ваше задание. Кстати, оно может быть очень интимным.